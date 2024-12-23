Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода

Венесуэльский форвард «Динамо» Эрик Рамирес, который нынешний сезон на правах аренды проводит в аргентинском «Тигре», получил дисквалификацию на полгода и не сможет принимать участия в официальных турнирах.

По информации журналиста Хермана Гарсии Грова, Рамирес отстранен по решению Спортивного арбитражного суда, расположенного в швейцарской Лозанне, по делу о споре со словацким «Слованом».

German Garcia Grova

Еще летом 2022 года «Динамо» отпустило Рамиреса в аренду в «Слован» сроком на один сезон с опцией выкупа. Однако уже зимой 2023-го форвард досрочно вернулся в стан «бело-синих», причем Словакию Эрик покинул со скандалом – не явился на тренировочные сборы команды из Братиславы.

Тогда в кулуарах ходила информация, что Рамирес якобы не получил обещанных ему денег от «Слована», из-за чего и решил уехать из Словакии. Но клуб из Братиславы выставил форварду денежный штраф и подал на него иск, в результате чего дело дошло до Спортивного арбитражного суда.

Известно, что полугодичная дисквалификация, наложенная сейчас на Рамиреса, может быть отменена, но только по ходатайству словацкого клуба. Для этого, очевидно, форварду потребуется заплатить «Словану» долг.

Контракт Эрика Рамиреса с «Динамо» действует до конца сезона-2025/26.

Футболист в текущем сезоне сыграл 29 матчей (1312 минут) за «Тигре», отличившись в них 1 голом и 1 ассистом.