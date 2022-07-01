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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Эрика Рамиреса в аренду
Украина. Премьер лига
01 июля 2022, 19:51 |
210
0

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Эрика Рамиреса в аренду

Венесуэльский форвард будет выступать в Словакии

01 июля 2022, 19:51 |
210
0
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Эрика Рамиреса в аренду
ФК Динамо Киев. Эрик Рамирес

«Динамо» официально сообщило о том, что клуб отдал в аренду в «Слован» из Братиславы своего форварда Эрикса Рамиреса.

Срок действия аренды – один год. У «Слована» будет опция выкупа 23-летнего футболиста.

Вторую половину прошлого сезона Рамирес провел в аренде в «Спортинге» из Хихона, за который провел 12 матчей.

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Источник ФК Динамо Киев
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