Украина. Премьер лига01 июля 2022, 19:51 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Эрика Рамиреса в аренду
Венесуэльский форвард будет выступать в Словакии
01 июля 2022, 19:51 |
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«Динамо» официально сообщило о том, что клуб отдал в аренду в «Слован» из Братиславы своего форварда Эрикса Рамиреса.
Срок действия аренды – один год. У «Слована» будет опция выкупа 23-летнего футболиста.
Вторую половину прошлого сезона Рамирес провел в аренде в «Спортинге» из Хихона, за который провел 12 матчей.
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