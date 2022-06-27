Динамо отдаст форварда в аренду словацкому клубу

Венесуэльский форвард киевского «Динамо» Эрик Рамирес следующий сезон проведет в Словакии.

Сообщается, что 23-летний футболист будет играть за «Слован» Братислава.

Ранее Рамирес побывал в аренде в «Спортинге» Хихон, где сыграл 12 матчей, не забив ни гола.

Венесуэлец хорошо знаком с чемпионатом Словакии, он играл в таких клубах как «Сеница» и «ДАК 1904».