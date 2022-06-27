Украина. Премьер лига27 июня 2022, 13:47 |
1526
0
Динамо отдаст форварда в аренду словацкому клубу
Эрик Рамирес начнет следующий сезоне в «Словане»
27 июня 2022, 13:47 |
1526
0
Венесуэльский форвард киевского «Динамо» Эрик Рамирес следующий сезон проведет в Словакии.
Сообщается, что 23-летний футболист будет играть за «Слован» Братислава.
Ранее Рамирес побывал в аренде в «Спортинге» Хихон, где сыграл 12 матчей, не забив ни гола.
Венесуэлец хорошо знаком с чемпионатом Словакии, он играл в таких клубах как «Сеница» и «ДАК 1904».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 июня 2022, 02:20 0
Бывший хавбек «Шахтера» возвращается на родину
Футбол | 27 июня 2022, 01:00 0
Чемпионат Европы среди юношей проходит в Словакии с 18 июня по 1 июля 2022 года
Хоккей | 27.06.2022, 06:39
Футбол | 27.06.2022, 07:32
Война | 26.06.2022, 20:49
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.06.2022, 12:35 1
25.06.2022, 22:05 2
26.06.2022, 18:56
25.06.2022, 14:19 4
25.06.2022, 13:42
25.06.2022, 19:48 17
25.06.2022, 11:01 2
25.06.2022, 11:20 10