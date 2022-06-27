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  4. Динамо отдаст форварда в аренду словацкому клубу
Украина. Премьер лига
27 июня 2022, 13:47 |
1526
0

Динамо отдаст форварда в аренду словацкому клубу

Эрик Рамирес начнет следующий сезоне в «Словане»

27 июня 2022, 13:47 |
1526
0
Динамо отдаст форварда в аренду словацкому клубу
ФК Динамо Киев. Эрик Рамирес

Венесуэльский форвард киевского «Динамо» Эрик Рамирес следующий сезон проведет в Словакии.

Сообщается, что 23-летний футболист будет играть за «Слован» Братислава.

Ранее Рамирес побывал в аренде в «Спортинге» Хихон, где сыграл 12 матчей, не забив ни гола.

Венесуэлец хорошо знаком с чемпионатом Словакии, он играл в таких клубах как «Сеница» и «ДАК 1904».

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Динамо Киев трансферы аренда игрока Спортинг Хихон трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Эрик Рамирес
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