ОФИЦИАЛЬНО. Форвард-легионер возвращается в Динамо из Испании

Испанский «Спортинг» Хихон официально сообщил, что прощается с легионером киевского «Динамо».

Венесуэльский форвард Эрик Рамирес вернется в киевский клуб после аренды. За полгода в «Спортинге» он сыграл 12 матчей, не забив ни гола.

Украинский защитник Василий Кравец тоже покидает «Спортинг» Хихон. Завершилась его годовая аренда, и он вернется в «Леганес». В активе Василия 39 матчей, 1 гол и 2 ассиста.

«Спортинг» Хихон занял 17-е место в Сегунде, втором дивизионе чемпионата Испании, с трудом избежав вылета.