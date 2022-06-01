ОФИЦИАЛЬНО. Форвард-легионер возвращается в Динамо из Испании
«Спортингу» из Хихона больше не нужны Эрик Рамирес и Василий Кравец
Испанский «Спортинг» Хихон официально сообщил, что прощается с легионером киевского «Динамо».
Венесуэльский форвард Эрик Рамирес вернется в киевский клуб после аренды. За полгода в «Спортинге» он сыграл 12 матчей, не забив ни гола.
Украинский защитник Василий Кравец тоже покидает «Спортинг» Хихон. Завершилась его годовая аренда, и он вернется в «Леганес». В активе Василия 39 матчей, 1 гол и 2 ассиста.
«Спортинг» Хихон занял 17-е место в Сегунде, втором дивизионе чемпионата Испании, с трудом избежав вылета.
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