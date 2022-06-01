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Испания
01 июня 2022, 04:30 | Обновлено 01 июня 2022, 04:44
59
0

ОФИЦИАЛЬНО. Форвард-легионер возвращается в Динамо из Испании

«Спортингу» из Хихона больше не нужны Эрик Рамирес и Василий Кравец

01 июня 2022, 04:30 | Обновлено 01 июня 2022, 04:44
59
0
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард-легионер возвращается в Динамо из Испании
Спортинг Хихон. Эрик Рамирес

Испанский «Спортинг» Хихон официально сообщил, что прощается с легионером киевского «Динамо». 

Венесуэльский форвард Эрик Рамирес вернется в киевский клуб после аренды. За полгода в «Спортинге» он сыграл 12 матчей, не забив ни гола.

Украинский защитник Василий Кравец тоже покидает «Спортинг» Хихон. Завершилась его годовая аренда, и он вернется в «Леганес». В активе Василия 39 матчей, 1 гол и 2 ассиста.

«Спортинг» Хихон занял 17-е место в Сегунде, втором дивизионе чемпионата Испании, с трудом избежав вылета.

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Источник Спортинг Хихон
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