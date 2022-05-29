Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итоги Сегунды. Стали известны две команды, которые пополнят Ла Лигу
Испания
29 мая 2022, 23:15 | Обновлено 29 мая 2022, 23:37
455
0

Итоги Сегунды. Стали известны две команды, которые пополнят Ла Лигу

В элитный дивизион поднимутся Альмерия, Вальядолид и победитель плей-офф

29 мая 2022, 23:15 | Обновлено 29 мая 2022, 23:37
455
0
Итоги Сегунды. Стали известны две команды, которые пополнят Ла Лигу
Twitter. Вальядолид

Завершился последний 42-й тур Сегунды. Стали известны две команды, которые пополнят Ла Лигу.

Счастливчиками стали «Альмерия» и «Вальядолид». А вот «Эйбару» не повезло: проиграв аутсайдеру, эта команда не попала в топ-2.

Команды, которые заняли места с 3-го по 6-е, сыграют плей-офф за дополнительную путевку в элитный дивизион.

В полуфиналах плей-офф встретятся: Эйбар – Жирона, Лас-Пальмас – Тенерифе.

Напомним, Ла Лигу по итогам сезона покидают Гранада, Леванте и Алавес.

Чемпионат Испании. Сегунда

42-й тур, 29 мая

  • Алькоркон – Эйбар – 1:0
  • Бургос – Жирона – 0:0
  • Вальядолид – Уэска – 3:0
  • Леганес – Альмерия – 2:2
  • Реал Овьедо – Ибица – 3:2
  • Спортинг Хихон – Лас-Пальмас – 0:1
  • Тенерифе – Картахена – 1:2

Итоговая таблица

По теме:
ХАВИ: «Можем быть довольными сезоном, но не счстливыми»
Сложный путь. С кем может сыграть Динамо в квалификации Лиги чемпионов?
Итоги Ла Лиги. Атлетико занял 3-е место, Вильярреал пробился в еврокубки
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Сегунда Альмерия Вальядолид Эйбар Лас-Пальмас Тенерифе Жирона статистические расклады
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Большой скандал. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Бензема
Футбол | 28 мая 2022, 23:50 6
ВИДЕО. Большой скандал. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Бензема
ВИДЕО. Большой скандал. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Бензема

В конце первого тайма финала Лиги чемпионов произошел спорный эпизод

ВИДЕО. Винисиус Жуниор открыл счет для Реала в финале ЛЧ против Ливерпуля
Футбол | 29 мая 2022, 00:05 0
ВИДЕО. Винисиус Жуниор открыл счет для Реала в финале ЛЧ против Ливерпуля
ВИДЕО. Винисиус Жуниор открыл счет для Реала в финале ЛЧ против Ливерпуля

Мадридский клуб забил первый гол на 59-й минуте решающего поединка

Бросил школу, работал на заводе, стал легендой Челси – кто такой Стив Кларк
Футбол | 29.05.2022, 15:12
Бросил школу, работал на заводе, стал легендой Челси – кто такой Стив Кларк
Бросил школу, работал на заводе, стал легендой Челси – кто такой Стив Кларк
Как и в Киеве. Реал победил Ливерпуль в финале ЛЧ
Футбол | 29.05.2022, 00:33
Как и в Киеве. Реал победил Ливерпуль в финале ЛЧ
Как и в Киеве. Реал победил Ливерпуль в финале ЛЧ
Спустя 23 года! Знаменитый клуб выиграл плей-офф и вернулся в АПЛ
Футбол | 29.05.2022, 20:30
Спустя 23 года! Знаменитый клуб выиграл плей-офф и вернулся в АПЛ
Спустя 23 года! Знаменитый клуб выиграл плей-офф и вернулся в АПЛ
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица
29.05.2022, 13:01 1
Хоккей
Хук слева! Джервонта финишировал Ромеро в 6-м раунде, защитив пояс WBA
Хук слева! Джервонта финишировал Ромеро в 6-м раунде, защитив пояс WBA
29.05.2022, 07:56 3
Бокс
Ливерпуль – Реал – 0:1. 14-й титул мадридцев. Видео гола и обзор матча
Ливерпуль – Реал – 0:1. 14-й титул мадридцев. Видео гола и обзор матча
29.05.2022, 00:35 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились финалисты турнира
ЧМ по хоккею. Определились финалисты турнира
28.05.2022, 20:55
Хоккей
Игорь ЦЫГАНЫК: «Думаю, Шахтер молится, чтобы Де Дзерби ушел»
Игорь ЦЫГАНЫК: «Думаю, Шахтер молится, чтобы Де Дзерби ушел»
28.05.2022, 15:35 5
Футбол
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Не считаю, что военным путем мы вернем все территории»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Не считаю, что военным путем мы вернем все территории»
28.05.2022, 20:06 12
Война
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид
28.05.2022, 14:30 10
Футбол
5 самых выгодных с экономической точки зрения трансферов Реала
5 самых выгодных с экономической точки зрения трансферов Реала
28.05.2022, 11:20 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем