Итоги Сегунды. Стали известны две команды, которые пополнят Ла Лигу
В элитный дивизион поднимутся Альмерия, Вальядолид и победитель плей-офф
Завершился последний 42-й тур Сегунды. Стали известны две команды, которые пополнят Ла Лигу.
Счастливчиками стали «Альмерия» и «Вальядолид». А вот «Эйбару» не повезло: проиграв аутсайдеру, эта команда не попала в топ-2.
Команды, которые заняли места с 3-го по 6-е, сыграют плей-офф за дополнительную путевку в элитный дивизион.
В полуфиналах плей-офф встретятся: Эйбар – Жирона, Лас-Пальмас – Тенерифе.
Напомним, Ла Лигу по итогам сезона покидают Гранада, Леванте и Алавес.
Чемпионат Испании. Сегунда
42-й тур, 29 мая
- Алькоркон – Эйбар – 1:0
- Бургос – Жирона – 0:0
- Вальядолид – Уэска – 3:0
- Леганес – Альмерия – 2:2
- Реал Овьедо – Ибица – 3:2
- Спортинг Хихон – Лас-Пальмас – 0:1
- Тенерифе – Картахена – 1:2
Итоговая таблица
🏆🔙 HEMOS VUELTO.— UD Almería (@U_D_Almeria) May 29, 2022
ALMERÍA ES DE 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐄𝐑𝐀. pic.twitter.com/yY6V6DWJbE
SOMOS. EL. PUCELA. pic.twitter.com/GMNG3QHOKw— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) May 29, 2022
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