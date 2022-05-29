Итоги Сегунды. Стали известны две команды, которые пополнят Ла Лигу

Завершился последний 42-й тур Сегунды. Стали известны две команды, которые пополнят Ла Лигу.

Счастливчиками стали «Альмерия» и «Вальядолид». А вот «Эйбару» не повезло: проиграв аутсайдеру, эта команда не попала в топ-2.

Команды, которые заняли места с 3-го по 6-е, сыграют плей-офф за дополнительную путевку в элитный дивизион.

В полуфиналах плей-офф встретятся: Эйбар – Жирона, Лас-Пальмас – Тенерифе.

Напомним, Ла Лигу по итогам сезона покидают Гранада, Леванте и Алавес.

Чемпионат Испании. Сегунда

42-й тур, 29 мая

Алькоркон – Эйбар – 1:0

– 1:0 Бургос – Жирона – 0:0

Вальядолид – Уэска – 3:0

– Уэска – 3:0 Леганес – Альмерия – 2:2

– 2:2 Реал Овьедо – Ибица – 3:2

Спортинг Хихон – Лас-Пальмас – 0:1

Тенерифе – Картахена – 1:2

Итоговая таблица