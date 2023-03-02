Стало известно, почему Рамирес досрочно вернулся в Динамо из аренды

В среду стало известно, что венесуэльский форвард «Динамо» Эрик Рамирес досрочно вернулся из аренды. До лета 24-летний футболист должен был играть в словацком «Словане», но что-то пошло не так.

Об причинах ухода Рамиреса из братиславского клуба рассказал журналист словацкой газеты Denník N Лукас Враблик.



«С самого начала приход Рамиреса казался хорошим и своевременным подписанием. Он был самым результативным среди страйкеров. Проблемы появились зимой, когда в клубе произошли определенные изменения в руководстве. Ушли семь или даже девять новых игроков, а пришли – трое. С Рамиресом была связана забавная ситуация: на него рассчитывали весной, однако он просто не явился на зимнюю подготовку команды, оставшись в Венесуэле.

Тренер Вайсс жаловался на Рамиреса, что тот не вернулся. Никто не знал, где он и что с ним. Через несколько дней появились материалы, в которых говорилось, что «Слован» прекратил сотрудничество с Рамиресом. Это конец его перспективам в команде», – заявил журналист.