Украина. Премьер лига01 марта 2023, 17:39 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо вернуло из аренды форварда Рамиреса
Игрок получит второй шанс
01 марта 2023, 17:39 |
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«Динамо» на официальном сайте сообщило о возвращении в команду венесуэльского форварда Эрика Рамиреса, который проведет в киевской команде вторую часть сезона.
Рамиреса уже внесли в заявку на матчи УПЛ.
Ранее 24-летнего игрока отдавали в аренду в хихонский «Спортинг» и словацкий «Слован», где Рамирес сумел забить всего один гол.
Контракт футболиста с киевским клубом рассчитан до середины 2026 года.
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