ОФИЦИАЛЬНО. Динамо вернуло из аренды форварда Рамиреса

«Динамо» на официальном сайте сообщило о возвращении в команду венесуэльского форварда Эрика Рамиреса, который проведет в киевской команде вторую часть сезона.

Рамиреса уже внесли в заявку на матчи УПЛ.

Ранее 24-летнего игрока отдавали в аренду в хихонский «Спортинг» и словацкий «Слован», где Рамирес сумел забить всего один гол.

Контракт футболиста с киевским клубом рассчитан до середины 2026 года.