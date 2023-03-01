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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо вернуло из аренды форварда Рамиреса
Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 17:39 |
855
0

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо вернуло из аренды форварда Рамиреса

Игрок получит второй шанс

01 марта 2023, 17:39 |
855
0
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо вернуло из аренды форварда Рамиреса
ФК Динамо Киев. Эрик Рамирес

«Динамо» на официальном сайте сообщило о возвращении в команду венесуэльского форварда Эрика Рамиреса, который проведет в киевской команде вторую часть сезона.

Рамиреса уже внесли в заявку на матчи УПЛ.

Ранее 24-летнего игрока отдавали в аренду в хихонский «Спортинг» и словацкий «Слован», где Рамирес сумел забить всего один гол.

Контракт футболиста с киевским клубом рассчитан до середины 2026 года.

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Источник ФК Динамо Киев
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Злий Глобинець
Якщо порівнювати з Бєсєдіним і Супрягою, то це супер-бомбардир! Забив більше, ніж два форварди Динамо, разом узяті!
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