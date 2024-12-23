Результативный Довбик, огрехи Миколенко и успешный Забарный

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Надежный Забарный

«Борнмут» в гостях разгромил «Манчестер Юнайтед» – 3:0.

Гости вышли вперед в середине первого тайма. После перерыва за 2 минуты смогли довести дело до разгрома.

Илья Забарный провел полный поединок в составе «вишен». Украинский защитник являлся примером надежности в обороне. Выиграл почти все единоборства и активно подключался к началу атак.

Единственный эпизод, за который можно упрекнуть Забарного, произошел в конце встречи, когда счет уже был – 3:0. Алехандро Гарначо убежал от Забарного, но аргентинец не смог переиграть Кепу Аррисабалагу.

«Борнмут» находится на 5-м месте, имея в активе 28 очков.

Огрехи Миколенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко против Коула Палмера

«Эвертон» дома отобрал очки у «Челси» – 0:0.

«Синие» владели преимуществом, но забить гол так и не смогли.

Виталий Миколенко отыграл полный поединок в составе «ирисок». Украинский защитник, несмотря на то, что «Эвертон» не пропустил, провел довольно посредственный матч.

На старте поединка Виталий дал себя раскачать Нету. Удар португальского вингера пришелся прямо во вратаря «Эвертона».

Через несколько минут Миколенко оказался за спиной Нету. Украинский защитник просто потерял свою позицию. От гола «Эвертон» спас Пикфорд.

В конце тайма Миколенко не попал головой по мячу после углового. Николас Джексон с нескольких метров простил хозяев, пробив в штангу.

Михаил Мудрик не попал в заявку «Челси» из-за подозрения в употреблении допинга.

«Эвертон» находится на 15-м месте с 16-ю очками.

Гол и ассист Довбика

«Рома» разгромила дома «Парму» – 5:0.

В первом тайме «волки» забили дважды, а после перерыва довели счет до неприличного.

Артем Довбик провел на поле полный поединок в составе хозяев. Украинский нападающий записал в свой актив гол и ассист.

На старте поединка Артём имел возможность открыть счет в матче. Украинский форвард замыкал фланговую передачу. Артем сыграл на опережение, но в одно касание не попал в ближний угол.

Через несколько минут Довбик помог своей команде заработать пенальти. Артем принял мяч в штрафной «Пармы» и пяткой отпасовал на Пауло Дибалу. Аргентинского нападающего сбили с ног.

В начале второго тайма Довбик записал на свой счет довольно забавный ассист. Алексис Салемакерс пробивал из пределов штрафной «Пармы». Мяч попал в спину Довбика. Дибале оставалось с близкого расстояния переправить мяч в пустые ворота.

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Под конец матча Артём все-таки забил сам. Дибала вывел Артема на пустые ворота. Аргентинец отдал удобный поперечный пас, который не смогли перехватить ни вратарь, ни защитник. Довбику оставалось с нескольких метров переправить мяч в пустые ворота.

В самом конце матча Артем отблагодарил Дибалу. Довбик вышел на ворота гостей, но сам не захотел бить из неудобной позиции, а отдал на своего партнера. Аргентинский форвард из хорошей позиции пробил выше ворот.

«Рома» находится на 10-м месте с 19-ю очками.

Соболь впервые в сезоне вышел в основе

«Страсбург» уверенно прошел первый круг Кубка Франции, одолев в гостях представителя низших дивизионов клуб «Кале» – 3:0.

В начале второго тайма гости открыли счет, а под конец матча довели дело до разгрома.

Эдуард Соболь впервые в сезоне вышел в основе «Страсбурга». Украинский левый защитник провел на поле полтора тайма. На 57-й минуте после навеса Соболя с углового Андрей Сантос головой отправил первый мяч в ворота «Кале». После замены украинца «Страсбург» забил еще 2 гола.

Ярмолюк в запасе

«Реал» дома победил «Севилью» – 4:2. Андрей Лунин провел поединок на скамейке запасных.

«Дженоа» дома уступил «Наполи» – 1:2. Руслан Малиновский продолжает восстанавливаться после травмы.

«Жирона» разгромила дома «Вальядолид» – 3:0. Виктор Цыганков пропустил игру из-за повреждения.

«Байер» разгромил «Фрайбург» – 5:1. Артем Степанов наблюдал за победой «фармацевтов» со скамейки запасных.

«Арсенал» в гостях не заметил «Кристал Пэлас» – 5:1. Александр Зинченко не попал в заявку на игру «канониров» из-за травмы.

«Брентфорд» дома уступил «Ноттингем Форест» – 0:2. Егор Ярмолюк провел всю игру на скамье запасных.