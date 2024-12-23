Украинки выступят в парном разряде в Брисбене. Новые дуэты Киченок и Костюк
Людмила, Надежда и Марта заявились на австралийский 500-тысячник, на котором откроют 2025 год
Три украинские теннисистки сыграют в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.
Людмила Киченок выступит вместе с новой партнершей Чжань Хаоцин из Тайваня. Ранее Людмила играла в тандеме с Аленой Остапенко.
И именно с Остапенко в Брисбен заявлена Марта Костюк. Украинка и латвийка впервые сыграют в одном дуэте.
Надежда Киченок выступит вместе с испанкой Сарой Соррибес Тормо.
Соревнования в Брисбене стартуют 29 декабря. В одиночном разряде на турнире выступят Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
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