Украинки выступят в парном разряде в Брисбене. Новые дуэты Киченок и Костюк

Три украинские теннисистки сыграют в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Людмила Киченок выступит вместе с новой партнершей Чжань Хаоцин из Тайваня. Ранее Людмила играла в тандеме с Аленой Остапенко.

И именно с Остапенко в Брисбен заявлена Марта Костюк. Украинка и латвийка впервые сыграют в одном дуэте.

Надежда Киченок выступит вместе с испанкой Сарой Соррибес Тормо.

Соревнования в Брисбене стартуют 29 декабря. В одиночном разряде на турнире выступят Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.