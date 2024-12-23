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WTA
23 декабря 2024, 20:40 | Обновлено 23 декабря 2024, 21:14
406
0

Украинки выступят в парном разряде в Брисбене. Новые дуэты Киченок и Костюк

Людмила, Надежда и Марта заявились на австралийский 500-тысячник, на котором откроют 2025 год

23 декабря 2024, 20:40 | Обновлено 23 декабря 2024, 21:14
406
0
Украинки выступят в парном разряде в Брисбене. Новые дуэты Киченок и Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Три украинские теннисистки сыграют в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Людмила Киченок выступит вместе с новой партнершей Чжань Хаоцин из Тайваня. Ранее Людмила играла в тандеме с Аленой Остапенко.

И именно с Остапенко в Брисбен заявлена Марта Костюк. Украинка и латвийка впервые сыграют в одном дуэте.

Надежда Киченок выступит вместе с испанкой Сарой Соррибес Тормо.

Соревнования в Брисбене стартуют 29 декабря. В одиночном разряде на турнире выступят Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

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Чжань Хаоцин Людмила Киченок Марта Костюк Алена Остапенко Надежда Киченок Сара Соррибес-Тормо WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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