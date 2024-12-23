Сыграет ли Трубин? Назван стартовый состав Бенфики на матч против Эшторила

Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 15-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» сыграют домашний матч против команды «Эшторил».

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча начнется 23 декабря в 20:45 по киевскому времени.

Лидеры: Спортинг (37 очков), Порту (37), Бенфика (35), Брага (28).

Назван стартовый состав Бенфики на матч против Эшторила