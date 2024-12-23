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Чемпионат Португалии
Бенфика
23.12.2024 20:45 – 56 1 : 0
Эшторил
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Португалия
23 декабря 2024, 20:44 | Обновлено 23 декабря 2024, 20:56
331
0

Сыграет ли Трубин? Назван стартовый состав Бенфики на матч против Эшторила

Игра 15-го тура чемпионата Португалии начнется 23 декабря в 20:45

23 декабря 2024, 20:44 | Обновлено 23 декабря 2024, 20:56
331
0
Сыграет ли Трубин? Назван стартовый состав Бенфики на матч против Эшторила
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 15-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» сыграют домашний матч против команды «Эшторил».

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Встреча начнется 23 декабря в 20:45 по киевскому времени.

Лидеры: Спортинг (37 очков), Порту (37), Бенфика (35), Брага (28).

Назван стартовый состав Бенфики на матч против Эшторила

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Витория Гимараеш стартовые составы Анатолий Трубин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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