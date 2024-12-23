Португалия23 декабря 2024, 20:44 | Обновлено 23 декабря 2024, 20:56
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Сыграет ли Трубин? Назван стартовый состав Бенфики на матч против Эшторила
Игра 15-го тура чемпионата Португалии начнется 23 декабря в 20:45
23 декабря 2024, 20:44 | Обновлено 23 декабря 2024, 20:56
331
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Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 15-го тура чемпионата Португалии.
«Орлы» сыграют домашний матч против команды «Эшторил».
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Встреча начнется 23 декабря в 20:45 по киевскому времени.
Лидеры: Спортинг (37 очков), Порту (37), Бенфика (35), Брага (28).
Назван стартовый состав Бенфики на матч против Эшторила
🔴 O 𝗡𝗢𝗦𝗦𝗢 𝟭𝟭 para hoje! ⚪#SLBGDEP • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/aG4tipEUQ7— SL Benfica (@SLBenfica) December 23, 2024
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