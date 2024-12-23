Трубин снова отыграл на ноль и помог Бенфике стать лидером в Португалии
«Орлы» победили «Эшторил» со счетом 3:0
Сегодня, 23 декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» сыграла против клуба «Эшторил».
Поединок прошел в Лиссабоне на стадионе «Да Луж», хозяева победили со счетом 3:0.
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Голы за «Бенфику» сегодня забивали Павилидис и Амдуни (дубль). Традиционно в старте за «орлов» вышел украинский вратарь Анатолий Трубин, который отыграл второй матч подряд на ноль.
«Бенфика» воспользовалась серией неудач «Спортинга» и возглавила турнирную таблицу чемпионата Португалии. У «орлов» 38 очков, «Спортинг» и «Порту» имеют на один балл меньше.
Чемпионат Португалии. 15-й тур, 23 декабря.
Бенфика – Эшторил – 3:0
Голы: Павилидис, 28, Амдуни, 73, 90+4.
🔴⚪ 𝟑 𝐩𝐨𝐧𝐭𝐨𝐬 no #SLBGDEP! ✔ #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/d2oeKdDceS— SL Benfica (@SLBenfica) December 23, 2024
События матча
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