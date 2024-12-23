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Чемпионат Португалии
Бенфика
23.12.2024 20:45 – FT 3 : 0
Эшторил
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Португалия
23 декабря 2024, 22:45 | Обновлено 23 декабря 2024, 23:30
341
0

Трубин снова отыграл на ноль и помог Бенфике стать лидером в Португалии 

«Орлы» победили «Эшторил» со счетом 3:0

23 декабря 2024, 22:45 | Обновлено 23 декабря 2024, 23:30
341
0
Трубин снова отыграл на ноль и помог Бенфике стать лидером в Португалии 
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 23 декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» сыграла против клуба «Эшторил».

Поединок прошел в Лиссабоне на стадионе «Да Луж», хозяева победили со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Голы за «Бенфику» сегодня забивали Павилидис и Амдуни (дубль). Традиционно в старте за «орлов» вышел украинский вратарь Анатолий Трубин, который отыграл второй матч подряд на ноль.

«Бенфика» воспользовалась серией неудач «Спортинга» и возглавила турнирную таблицу чемпионата Португалии. У «орлов» 38 очков, «Спортинг» и «Порту» имеют на один балл меньше.

Чемпионат Португалии. 15-й тур, 23 декабря.

Бенфика – Эшторил – 3:0
Голы: Павилидис, 28, Амдуни, 73, 90+4.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Бенфика).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Бенфика).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
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Эшторил Бенфика Анатолий Трубин чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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