Трубин снова отыграл на ноль и помог Бенфике стать лидером в Португалии 

Сегодня, 23 декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» сыграла против клуба «Эшторил».

Поединок прошел в Лиссабоне на стадионе «Да Луж», хозяева победили со счетом 3:0.

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Голы за «Бенфику» сегодня забивали Павилидис и Амдуни (дубль). Традиционно в старте за «орлов» вышел украинский вратарь Анатолий Трубин, который отыграл второй матч подряд на ноль.

«Бенфика» воспользовалась серией неудач «Спортинга» и возглавила турнирную таблицу чемпионата Португалии. У «орлов» 38 очков, «Спортинг» и «Порту» имеют на один балл меньше.

Чемпионат Португалии. 15-й тур, 23 декабря.

Бенфика – Эшторил – 3:0

Голы: Павилидис, 28, Амдуни, 73, 90+4.