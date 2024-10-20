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Major League Soccer
20 октября 2024, 06:23 |
589
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шанс для Месси на крупный трофей. Интер Майами сыграет на КЧМ

Инфантино после победы клуба Бекхэма над Нью-Инглэнд Революшн порадовал Майами

20 октября 2024, 06:23 |
589
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шанс для Месси на крупный трофей. Интер Майами сыграет на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 20 октября Интер Майами разгромил Нью-Инглэнд Революшн со счетом 6:2.

После завершения поединка клуб Дэвида Бекхэма устроил церемония празднование победы в регулярном сезоне – первый трофей MLS Supporters’ Shield в истории Интер Майами.

На церемонии присутствовал и президент ФИФА Джанни Инфантино. Он заявил, что Лионель Месси и компания примут участие на клубном чемпионате мира 2025, который пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

В клубном чемпионате мира 2025 года впервые сыграют 32 команды со всего мира, после того как ФИФА расширила формат. ФИФА распределила путевки на КЧМ следующим образом: Европа (12 команд), Южная Америка (6), по 4 места получили Северная Америка, Африка, Азия и 1 путевка досталась Океании.

Уже определен 31 участник КЧМ. Последнюю путевку получит представитель КОНМЕНБОЛ.

За Интер Майами из экс-звезд Барселоны, помимо Месси, также выступают Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускется. Цвета цаплей защищает и украинец Сергей Кривцов.

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Джанни Инфантино Нью-Инглэнд Революшн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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