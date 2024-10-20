Дубль Суареса, хет-трик Месси. Интер Майами выиграл матч MLS с 8 забитыми

В ночь на 20 октября состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Нью-Инглэнд Революшн.

Поединок прошел на стадионе Чейз Филд в Фрт Лодердейле. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу цаплей. Забавно, что гости первыми забили два мяча.

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Хет-трик в этом матче оформил звездный аргентинский форвард Лионель Месси. Интересно, что Лео вышел на поле только на 58-й минуте, а уже спустя 20 секунд отдал ключевую передачу на 3-й гол команды.

Еще один именитый экс-форвард Барселоны Луис Суарес сделал дубль в первом тайме. А во второй 45-минутке дважды ассистировал на Лео.

Украинский защитник Интер Майами Сергей Кривцов провел весь поединок на скамейке запасных.

Клуб Дэвида Бекхэма уже выиграл регулярный сезон MLS. Впереди борьба за главный трофей – Кубок MLS.

MLS. 19–20 октября

Интер Майами – Нью-Инглэнд Революшн – 6:2

Голы: Суарес, 40, 43, Кремаски, 58, Месси, 78, 81, 89 – Лангони, 2, Боррео, 34