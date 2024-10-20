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МЛС США
Интер Майами
20.10.2024 01:00 – FT 6 : 2
Нью-Инглэнд Революшн
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Major League Soccer
20 октября 2024, 03:11 | Обновлено 20 октября 2024, 03:30
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0

Дубль Суареса, хет-трик Месси. Интер Майами выиграл матч MLS с 8 забитыми

Цапли победили Нью-Инглэнд Революшн 6:2, Сергей Кривцов остался на скамейке запасных

20 октября 2024, 03:11 | Обновлено 20 октября 2024, 03:30
96
0
Дубль Суареса, хет-трик Месси. Интер Майами выиграл матч MLS с 8 забитыми
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 20 октября состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Нью-Инглэнд Революшн.

Поединок прошел на стадионе Чейз Филд в Фрт Лодердейле. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу цаплей. Забавно, что гости первыми забили два мяча.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Хет-трик в этом матче оформил звездный аргентинский форвард Лионель Месси. Интересно, что Лео вышел на поле только на 58-й минуте, а уже спустя 20 секунд отдал ключевую передачу на 3-й гол команды.

Еще один именитый экс-форвард Барселоны Луис Суарес сделал дубль в первом тайме. А во второй 45-минутке дважды ассистировал на Лео.

Украинский защитник Интер Майами Сергей Кривцов провел весь поединок на скамейке запасных.

Клуб Дэвида Бекхэма уже выиграл регулярный сезон MLS. Впереди борьба за главный трофей – Кубок MLS.

MLS. 19–20 октября

Интер Майами – Нью-Инглэнд Революшн – 6:2

Голы: Суарес, 40, 43, Кремаски, 58, Месси, 78, 81, 89 – Лангони, 2, Боррео, 34

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Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Луис Суарес Интер Майами Нью-Инглэнд Революшн хет-трик Сергей Кривцов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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