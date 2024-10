В ночь на 20 октября состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Нью-Инглэнд Революшн.

Поединок прошел на стадионе Чейз Филд в Фрт Лодердейле. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу цаплей.

Хет-трик в этом матче оформил звездный аргентинский форвард Лионель Месси, а дубль – Луис Суарес.

MLS. 19–20 октября

Интер Майами – Нью-Инглэнд Революшн – 6:2

Голы: Суарес, 40, 43, Кремаски, 58, Месси, 78, 81, 89 – Лангони, 2, Боррео, 34

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Лангони, 2 мин.

Luca Langoni gets us on the board early 👏#MIAvNE | 0-1 pic.twitter.com/ysixe8R1J4