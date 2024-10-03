FIFA откроет дополнительное трансферное окно из-за Клубного чемпионата мира

На заседании совета FIFA утвердили регламент клубного чемпионата мира. Как сообщает пресс-служба организации, заседание было направлено на решение технических вопросов. В частности, был затронут вопрос с периодами регистрации новых игроков.

Для клубов, участвующих в КЧМ-2025, появится трансферное окно в период с 1 по 10 июня. Решение об открытии трансферного окна будут принимать члены ассоциации ФИФА.

«Клубный чемпионат мира 2025 года положит начало новой эре клубного футбола во всем мире, когда лучшие команды будут соревноваться за звание лучшей команды среди клубов-членов ФИФА. Эти правила обеспечат наилучшие условия для того, чтобы все 32 клуба-участника и лучшие игроки мира могли проявить себя на самом высоком уровне», - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Также будет предусмотрена возможность замены игроков в заявках в период с 27 июня по 3 июля, поскольку контракты некоторых футболистов заканчиваются 30 июня.