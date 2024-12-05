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Клубный чемпионат мира
05 декабря 2024, 21:35 | Обновлено 05 декабря 2024, 22:15
2970
4

Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ

В Майами состоялсь жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025

05 декабря 2024, 21:35 | Обновлено 05 декабря 2024, 22:15
2970
4
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
FIFA

5 декабря 2024 года в 20:00 в Майами (штат Флорида, США) состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025 по футболу.

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Мадридский Реал, за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, сыграет с командами: Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Пачука (Мексика), РБ Зальцбург (Австрия).

Соперниками лондонского Челси, за который играет украинский хавбек Михаил Мудрик, стали: Фламенго (Бразилия), Эсперанс (Тунис), Леон (Мексика).

Украинский голкипер Анатолий Трубин с португальской Бенфикой будет сражаться с командами: Бавария (Германия), Окленд Сити (Новая Зеландия), Бока Хуниорс (Аргентина).

Защитник Сергей Кривцов также сможет сыграть в КЧМ – с Интером Майами, который попал в турнир на правах хозяина. Соперники клуба MLS: Палмейрас (Бразилия), Порту (Португалия), Аль-Ахли (Египет).

32 клуба поделены на 8 групп по 4 в каждой. Лучшие две команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала, и далее турнир пройдет по системе плей-офф на выбывание из одного матча.

Клубный чемпионат мира 2025 пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года на 12 аренах в 11 городах США.

Клубный чемпионат мира 2025 по футболу. Итоги жеребьевки

🔹 Группа A: Палмейрас (Бразилия), Порту (Португалия), Аль-Ахли (Египет), Интер Майами (США)

🔹 Группа B: ПСЖ (Франция), Атлетико Мадрид (Испания), Ботафого (Бразилия), Сиэтл Саундерс (США)

🔹 Группа C: Бавария (Германия), Окленд Сити (Новая Зеландия), Бока Хуниорс (Аргентина), Бенфика (Португалия)

🔹 Группа D: Фламенго (Бразилия), Эсперанс (Тунис), Челси (Англия), Леон (Мексика)

🔹 Группа E: Ривер Плейт (Аргентина), Урава Ред Даймондс (Япония), Монтеррей (Мексика), Интер (Италия)

🔹 Группа F: Флуминенсе (Бразилия), Боруссия Дортмунд (Германия), Ульсан Хюндай (Южная Корея), Мамелоди Сандаунс (ЮАР)

🔹 Группа G: Манчестер Сити (Англия), Видад (Марокко), Аль-Айн (ОАЭ), Ювентус (Италия)

🔹 Группа H: Реал Мадрид (Испания), Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Пачука (Мексика), РБ Зальцбург (Австрия)

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клубный чемпионат мира по футболу жеребьевка выбор редакции статистические расклады Михаил Мудрик Андрей Лунин Ювентус Бенфика Боруссия Дортмунд Фламенго Флуминенсе Бока Хуниорс Палмейрас Ривер Плейт Ботафого Пачука Интер Милан Атлетико Мадрид Бавария Сиэтл Саундерс Реал Мадрид Манчестер Сити Монтеррей Аль-Хиляль Видад Касабланка Ульсан Хендай Окленд Сити РБ Зальцбург Урава Редс ПСЖ Челси Мамелоди Сандаунз Интер Майами Аль-Айн Порту Эсперанс Аль-Ахли Каир Леон (Мексика) Анатолий Трубин Сергей Кривцов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 4
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Olex
Турнір без участі Шальке та Ліверпуля - тобто можна не дивитись взагалі. 
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0
Saar
За Інтером і Юве цікаво поспостерігати буде!)))
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0
Владислав Антонов
От і добре, буде на що подивитись літом.
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0
Alex Komnin
І для кого ще одна Ліга Чемпіонів? Взагалі непотрібний турнір ні гравцям, ні глядачам. Ніхто не поїде туди з великою мотивацією, а глядачам дивитися, як європейці катають в пів-ноги...Навіщо ще раз демонструвати європейську домінацію. Команди з Аргентини в великому занепаді - Бока і Рівер, не говорячи за Естудіантес, Велес, Індепендьєнте, Расінг Авельянеда, Сан-Лоренсо, а декілька бразильських клубів - лише фон. Про азіатів й африканців...Європейці привезуть дублерів, бо хтось зламається і непотрібних матчах, а сезон лише почнеться.
Та й як це - закінчується регулярний сезон, з євроматчами, а потім заміть відпочинку ще й їхати за деілька часових поясів грати ще одну Лігу Конфедерацій, щоб потім відразу за тиждень їхати на збори до нового сезону у серпні?
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-1
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