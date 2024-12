Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ

5 декабря 2024 года в 20:00 в Майами (штат Флорида, США) состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025 по футболу.

Мадридский Реал, за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, сыграет с командами: Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Пачука (Мексика), РБ Зальцбург (Австрия).

Соперниками лондонского Челси, за который играет украинский хавбек Михаил Мудрик, стали: Фламенго (Бразилия), Эсперанс (Тунис), Леон (Мексика).

Украинский голкипер Анатолий Трубин с португальской Бенфикой будет сражаться с командами: Бавария (Германия), Окленд Сити (Новая Зеландия), Бока Хуниорс (Аргентина).

Защитник Сергей Кривцов также сможет сыграть в КЧМ – с Интером Майами, который попал в турнир на правах хозяина. Соперники клуба MLS: Палмейрас (Бразилия), Порту (Португалия), Аль-Ахли (Египет).

32 клуба поделены на 8 групп по 4 в каждой. Лучшие две команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала, и далее турнир пройдет по системе плей-офф на выбывание из одного матча.

Клубный чемпионат мира 2025 пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года на 12 аренах в 11 городах США.

Клубный чемпионат мира 2025 по футболу. Итоги жеребьевки

🔹 Группа A: Палмейрас (Бразилия), Порту (Португалия), Аль-Ахли (Египет), Интер Майами (США)

🔹 Группа B: ПСЖ (Франция), Атлетико Мадрид (Испания), Ботафого (Бразилия), Сиэтл Саундерс (США)

🔹 Группа C: Бавария (Германия), Окленд Сити (Новая Зеландия), Бока Хуниорс (Аргентина), Бенфика (Португалия)

🔹 Группа D: Фламенго (Бразилия), Эсперанс (Тунис), Челси (Англия), Леон (Мексика)

🔹 Группа E: Ривер Плейт (Аргентина), Урава Ред Даймондс (Япония), Монтеррей (Мексика), Интер (Италия)

🔹 Группа F: Флуминенсе (Бразилия), Боруссия Дортмунд (Германия), Ульсан Хюндай (Южная Корея), Мамелоди Сандаунс (ЮАР)

🔹 Группа G: Манчестер Сити (Англия), Видад (Марокко), Аль-Айн (ОАЭ), Ювентус (Италия)

🔹 Группа H: Реал Мадрид (Испания), Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Пачука (Мексика), РБ Зальцбург (Австрия)

