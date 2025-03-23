«Он – номер один». Милевский – о конкуренции Лунина и Куртуа

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский похвалил Андрея Лунина за первый матч против Бельгии, заговорив об их конкуренции с Тибо Куртуа в Реале.

– Вы как болельщик Реала, что думаете о конкуренции Лунина и Куртуа в Реале, учитывая, что за сборную Андрей провел более уверенную игру?

– Лунин в этом матче мне напомнил его выступления за Реал в прошлой Лиге чемпионов, когда был сломан Куртуа. Андрюха очень уверенно, хладнокровно и спокойно действовал в воротах. Именно этой уверенности ему не хватило летом на Евро в злополучной игре против Румынии. Сейчас Лунин – номер 1 в сборной Украины.

В первом матче сборная Украины победила Бельгию со счетом 3:1. Ответный матч пройдет 23 марта в 21:45 по киевскому времени. Победитель пары будет играть следующий сезон в Дивизионе А Лиги наций.