Жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 5 декабря в 20:00 церемонию жеребьевки КЧМ-2025 в Майами
5 декабря 2024 года в 20:00 по киевскому времени в Майами (штат Флорида, США) состоится жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025 по футболу.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед жребием 32 команды были распределены на 4 корзины по 8 команд в каждом.
Корзина 1 состоит из четырех команд с наивысшим рейтингом из Европы вместе с четырьмя командами с наивысшим рейтингом из Южной Америки.
Корзина 2 состоит из оставшихся 8 команд из Европы.
Корзина 3 состоит из двух команд с наивысшим рейтингом соответственно из Азии, Африки и зоны КОНКАКАФ, а также из двух оставшихся клубов из Южной Америки.
Корзина 4 состоит из двух оставшихся команд соответственно из Азии, Африки и КОНКАКАФ, а также из представителя Океании и команды, представляющей страну-хозяйку – Интер Майами.
В ходе жеребьевки будет применен принцип – ни в одной группу не может попасть более одной команды из одной конфедерации. Это касается всех конфедераций, кроме зоны Европы (УЕФА), которую на турнире будут представлять 12 клубов. В четырех из 8 групп будут представлены два европейских клуба. Клубы из одной страны-ассоциации не могут попасть в одну группу.
Два клуба из США Интер Майами и Сиэтл Саундерс – будут автоматически распределены на четвертую позицию в группах A и B соответственно. Интер Майами сыграет в первом матче турнира на стадионе Hard Rock Stadium в Майами, а Сиэтл Саундерс откроет свою кампанию на стадионе Lumen Field в Сиэтле.
Клубный чемпионат мира 2025 пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года на 12 аренах в 11 городах США.
Жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция проводится 5 декабря в 20:00 на официальном сайте FIFA
Клубный чемпионат мира 2025 по футболу. Состав корзин
- Корзина 1: Манчестер Сити (Англия), Реал Мадрид (Испания), Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Фламенго (Бразилия), Палмейрас (Бразилия), Ривер Плейт (Аргентина), Флуминенсе (Бразилия)
- Корзина 2: Челси (Англия), Боруссия Дортмунд (Германия), Интер (Италия), Порту (Португалия), Атлетико Мадрид (Испания), Бенфика (Португалия), Ювентус (Италия), РБ Зальцбург (Австрия)
- Корзина 3: Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Ульсан Хюндай (Южная Корея), Аль-Ахли (Египет), Видад (Марокко), Монтеррей (Мексика), Леон (Мексика), Бока Хуниорс (Аргентина), Ботафого (Бразилия)
- Корзина 4: Урава Ред Даймондс (Япония), Аль-Айн (ОАЭ), Эсперанс (Тунис), Мамелоди Сандаунс (ЮАР), Пачука (Мексика), Сиэтл Саундерс (США), Окленд Сити (Новая Зеландия), Интер Майами (США)
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