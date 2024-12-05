Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025. Смотреть онлайн LIVE
Клубный чемпионат мира
05 декабря 2024, 02:23 | Обновлено 05 декабря 2024, 02:44
176
0

Жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 5 декабря в 20:00 церемонию жеребьевки КЧМ-2025 в Майами

05 декабря 2024, 02:23 | Обновлено 05 декабря 2024, 02:44
176
0
Жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025. Смотреть онлайн LIVE
FIFA

5 декабря 2024 года в 20:00 по киевскому времени в Майами (штат Флорида, США) состоится жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025 по футболу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед жребием 32 команды были распределены на 4 корзины по 8 команд в каждом.

Корзина 1 состоит из четырех команд с наивысшим рейтингом из Европы вместе с четырьмя командами с наивысшим рейтингом из Южной Америки.

Корзина 2 состоит из оставшихся 8 команд из Европы.

Корзина 3 состоит из двух команд с наивысшим рейтингом соответственно из Азии, Африки и зоны КОНКАКАФ, а также из двух оставшихся клубов из Южной Америки.

Корзина 4 состоит из двух оставшихся команд соответственно из Азии, Африки и КОНКАКАФ, а также из представителя Океании и команды, представляющей страну-хозяйку – Интер Майами.

В ходе жеребьевки будет применен принцип – ни в одной группу не может попасть более одной команды из одной конфедерации. Это касается всех конфедераций, кроме зоны Европы (УЕФА), которую на турнире будут представлять 12 клубов. В четырех из 8 групп будут представлены два европейских клуба. Клубы из одной страны-ассоциации не могут попасть в одну группу.

Два клуба из США Интер Майами и Сиэтл Саундерс – будут автоматически распределены на четвертую позицию в группах A и B соответственно. Интер Майами сыграет в первом матче турнира на стадионе Hard Rock Stadium в Майами, а Сиэтл Саундерс откроет свою кампанию на стадионе Lumen Field в Сиэтле.

Клубный чемпионат мира 2025 пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года на 12 аренах в 11 городах США.

Жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция проводится 5 декабря в 20:00 на официальном сайте FIFA

📺 Видеотрансляция

Клубный чемпионат мира 2025 по футболу. Состав корзин

  • Корзина 1: Манчестер Сити (Англия), Реал Мадрид (Испания), Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Фламенго (Бразилия), Палмейрас (Бразилия), Ривер Плейт (Аргентина), Флуминенсе (Бразилия)
  • Корзина 2: Челси (Англия), Боруссия Дортмунд (Германия), Интер (Италия), Порту (Португалия), Атлетико Мадрид (Испания), Бенфика (Португалия), Ювентус (Италия), РБ Зальцбург (Австрия)
  • Корзина 3: Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Ульсан Хюндай (Южная Корея), Аль-Ахли (Египет), Видад (Марокко), Монтеррей (Мексика), Леон (Мексика), Бока Хуниорс (Аргентина), Ботафого (Бразилия)
  • Корзина 4: Урава Ред Даймондс (Япония), Аль-Айн (ОАЭ), Эсперанс (Тунис), Мамелоди Сандаунс (ЮАР), Пачука (Мексика), Сиэтл Саундерс (США), Окленд Сити (Новая Зеландия), Интер Майами (США)

Инфографика

По теме:
Челси побил рекорд АПЛ по количеству ожидаемых голов за один матч
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мбаппе не забил пенальти? Это лишь один момент»
Ключевая статистика матча Ла Лиги 2024/25: Атлетик – Реал Мадрид
клубный чемпионат мира по футболу жеребьевка смотреть онлайн выбор редакции статистические расклады Ювентус Бенфика Боруссия Дортмунд Фламенго Флуминенсе Бока Хуниорс Палмейрас Ривер Плейт Ботафого Пачука Интер Милан Атлетико Мадрид Бавария Сиэтл Саундерс Реал Мадрид Манчестер Сити Монтеррей Аль-Хиляль Видад Касабланка Ульсан Хендай Окленд Сити РБ Зальцбург Урава Редс ПСЖ Челси Мамелоди Сандаунз Интер Майами Аль-Айн Порту Эсперанс Аль-Ахли Каир Леон (Мексика)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 04 декабря 2024, 07:49 1
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри

Поединок состоится 21 декабря 2024 года

Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Теннис | 04 декабря 2024, 07:15 5
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму

Олейникова играет в экипировке с нашивкой своего сайта, который собирает деньги на ВСУ

Арсенал, МанСити и Челси делали запросы по Судакову за последние 18 месяцев
Футбол | 04.12.2024, 19:57
Арсенал, МанСити и Челси делали запросы по Судакову за последние 18 месяцев
Арсенал, МанСити и Челси делали запросы по Судакову за последние 18 месяцев
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Олимпийские игры | 04.12.2024, 09:16
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0. 70 минут Зинченко. Видео голов и обзор
Футбол | 05.12.2024, 01:59
Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0. 70 минут Зинченко. Видео голов и обзор
Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0. 70 минут Зинченко. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Этого не будет. Легендарный боксер из Украины не будет драться с чемпионом
Этого не будет. Легендарный боксер из Украины не будет драться с чемпионом
03.12.2024, 01:06 1
Бокс
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
04.12.2024, 09:00 10
Бокс
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
03.12.2024, 02:15 2
Бокс
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
03.12.2024, 08:03 3
Футбол
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
03.12.2024, 16:07 5
Футбол
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
03.12.2024, 08:23 3
Бокс
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
03.12.2024, 20:55 23
Футбол
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
03.12.2024, 20:41 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем