Клубный чемпионат мира. Обнародованы корзины посева для жеребьевки

5 декабря 2024 года в 20:00 по киевскому времени в Майами (штат Флорида, США) состоится жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025 по футболу

Перед жребием 32 команды были распределены на 4 корзины по 8 команд в каждом.

Корзина 1 состоит из четырех команд с наивысшим рейтингом из Европы вместе с четырьмя командами с наивысшим рейтингом из Южной Америки.

Корзина 2 состоит из оставшихся 8 команд из Европы.

Корзина 3 состоит из двух команд с наивысшим рейтингом соответственно из Азии, Африки и зоны КОНКАКАФ, а также из двух оставшихся клубов из Южной Америки.

Корзина 4 состоит из двух оставшихся команд соответственно из Азии, Африки и КОНКАКАФ, а также из представителя Океании и команды, представляющей страну-хозяйку – Интер Майами.

В ходе жеребьевки будет применен принцип – ни в одной группу не может попасть более одной команды из одной конфедерации. Это касается всех конфедераций, кроме зоны Европы (УЕФА), которую на турнире будут представлять 12 клубов. В четырех из 8 групп будут представлены два европейских клуба. Клубы из одной страны-ассоциации не могут попасть в одну группу.

Два клуба из США Интер Майами и Сиэтл Саундерс – будут автоматически распределены на четвертую позицию в группах A и B соответственно. Интер Майами сыграет в первом матче турнира на стадионе Hard Rock Stadium в Майами, а Сиэтл Саундерс откроет свою кампанию на стадионе Lumen Field в Сиэтле.

Клубный чемпионат мира 2025 пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года на 12 аренах в 11 городах США.

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Клубный чемпионат мира 2025 по футболу. Состав корзин

Корзина 1: Манчестер Сити (Англия), Реал Мадрид (Испания), Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Фламенго (Бразилия), Палмейрас (Бразилия), Ривер Плейт (Аргентина), Флуминенсе (Бразилия)

Манчестер Сити (Англия), Реал Мадрид (Испания), Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Фламенго (Бразилия), Палмейрас (Бразилия), Ривер Плейт (Аргентина), Флуминенсе (Бразилия) Корзина 2: Челси (Англия), Боруссия Дортмунд (Германия), Интер (Италия), Порту (Португалия), Атлетико Мадрид (Испания), Бенфика (Португалия), Ювентус (Италия), РБ Зальцбург (Австрия)

Челси (Англия), Боруссия Дортмунд (Германия), Интер (Италия), Порту (Португалия), Атлетико Мадрид (Испания), Бенфика (Португалия), Ювентус (Италия), РБ Зальцбург (Австрия) Корзина 3: Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Ульсан Хюндай (Южная Корея), Аль-Ахли (Египет), Видад (Марокко), Монтеррей (Мексика), Леон (Мексика), Бока Хуниорс (Аргентина), Ботафого (Бразилия)

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Ульсан Хюндай (Южная Корея), Аль-Ахли (Египет), Видад (Марокко), Монтеррей (Мексика), Леон (Мексика), Бока Хуниорс (Аргентина), Ботафого (Бразилия) Корзина 4: Урава Ред Даймондс (Япония), Аль-Айн (ОАЭ), Эсперанс (Тунис), Мамелоди Сандаунс (ЮАР), Пачука (Мексика), Сиэтл Саундерс (США), Окленд Сити (Новая Зеландия), Интер Майами (США)

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