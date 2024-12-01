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Клубный чемпионат мира
01 декабря 2024, 16:02 | Обновлено 01 декабря 2024, 16:05
1076
0

Стали известны все участники Клубного чемпионата мира

Последней командой стал бразильский «Ботафого», который накануне получил Кубок Либертадорес

01 декабря 2024, 16:02 | Обновлено 01 декабря 2024, 16:05
1076
0
Стали известны все участники Клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Турнир состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участниками станут 32 клуба из шести футбольных конфедераций, которые будут разделены на 8 групп по 4 команды. Жеребьевка состоится 5 декабря 2024 года в Майами.

Все участники турнира:

Европа: «Реал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Челси» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), ПСЖ (Франция), «Интер» (Италия), «Ювентус» (Италия), «Порту» (Португалия), «Бенфика» (Португалия), «Зальцбург» (Австрия)

Южная Америка: «Палмейрас» (Бразилия), «Фламенго» (Бразилия), «Флуминенсе» (Бразилия), «Ботафого» (Бразилия), «Ривер Плейт» (Аргентина), «Бока Хуниорс» (Аргентина)

Северная и Центральная Америка: «Монтеррей» (Мексика), «Леон» (Мексика), «Пачука» (Мексика), «Сиэтл Саундерс» (США), «Интер Майами» (США)

Африка: «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Эсперанс» (Тунис), «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР)

Азия: «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Урава Ред Даймондз» (Япония), «Аль-Айн» (ОАЭ), «Ульсан Хёнде» (Южная Корея)

Океания: «Окленд Сити» (Новая Зеландия)

Финал Клубного чемпионата мира-2025 состоится в Нью-Йорке на арене MetLife Stadium, вмещающей 82 500 зрителей.

Бразильский «Ботафого» одержал победу в Кубке Либертадорес, и получил пропуск на Клубный чемпионат мира.

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клубный чемпионат мира по футболу Реал Мадрид Атлетико Мадрид Челси Манчестер Сити Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Интер Милан Ювентус Порту Бенфика РБ Зальцбург Палмейрас Фламенго Флуминенсе Ботафого Ривер Плейт Бока Хуниорс Монтеррей Леон (Мексика) Пачука Сиэтл Саундерс Интер Майами Аль-Ахли Каир Видад Касабланка Эсперанс Мамелоди Сандаунз Аль-Хиляль Урава Редс Аль-Айн Ульсан Хендай Окленд Сити
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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