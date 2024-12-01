Стали известны все участники Клубного чемпионата мира
Последней командой стал бразильский «Ботафого», который накануне получил Кубок Либертадорес
Турнир состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участниками станут 32 клуба из шести футбольных конфедераций, которые будут разделены на 8 групп по 4 команды. Жеребьевка состоится 5 декабря 2024 года в Майами.
Все участники турнира:
Европа: «Реал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Челси» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), ПСЖ (Франция), «Интер» (Италия), «Ювентус» (Италия), «Порту» (Португалия), «Бенфика» (Португалия), «Зальцбург» (Австрия)
Южная Америка: «Палмейрас» (Бразилия), «Фламенго» (Бразилия), «Флуминенсе» (Бразилия), «Ботафого» (Бразилия), «Ривер Плейт» (Аргентина), «Бока Хуниорс» (Аргентина)
Северная и Центральная Америка: «Монтеррей» (Мексика), «Леон» (Мексика), «Пачука» (Мексика), «Сиэтл Саундерс» (США), «Интер Майами» (США)
Африка: «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Эсперанс» (Тунис), «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР)
Азия: «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Урава Ред Даймондз» (Япония), «Аль-Айн» (ОАЭ), «Ульсан Хёнде» (Южная Корея)
Океания: «Окленд Сити» (Новая Зеландия)
Финал Клубного чемпионата мира-2025 состоится в Нью-Йорке на арене MetLife Stadium, вмещающей 82 500 зрителей.
Бразильский «Ботафого» одержал победу в Кубке Либертадорес, и получил пропуск на Клубный чемпионат мира.
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