Три гола в меньшинстве. Определен победитель Кубка Либертадорес 2024

В субботу, 30 ноября, состоялся финальный матч Кубка Либертадорес 2024, в котором сыграли «Атлетико Минейро» и «Ботафого».

Команды сыграли на стадионе «Эстадио Монументал» в Буэнос-Айресе.

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Для «Ботафого» матч начался с удаления на второй минуте. Однако после этого в первом тайме футболисты «Ботафого» сумели забить дважды – авторами голов стали Луис Энрике и Алекс Теллес. Футболисты «Атлетико Минейро» сумели ответить только одним голом во втором тайме – забил Эдуардо Варгас. Точку в матче поставил нападающий «Ботафого» Жуниор Санчес на 90+8-й минуте.

«Ботафого» впервые за свою 130-летнюю историю выиграл Кубок Либертадорес. «Атлетико Минейро» выигрывал этот турнир в 2013 году.

Кубка Либертадорес 2024. Финал.

Атлетико Минейро – Ботафого – 1:3

Голы: Варгас, 47 – Луис Энрике, 35, Алекс Теллес, 44, 90+8.

Удаление: Грегор, 2 (Ботафого).