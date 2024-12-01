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Кубок Либертадорес
Атлетико Минейро
30.11.2024 22:00 – FT 1 : 3
Ботафого
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Кубок Либертадорес
01 декабря 2024, 00:04 |
1034
1

Три гола в меньшинстве. Определен победитель Кубка Либертадорес 2024

«Ботафого» в бразильском финале победил »Атлетико Минейро»

01 декабря 2024, 00:04 |
1034
1
Три гола в меньшинстве. Определен победитель Кубка Либертадорес 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико Минейро – Ботафого

В субботу, 30 ноября, состоялся финальный матч Кубка Либертадорес 2024, в котором сыграли «Атлетико Минейро» и «Ботафого».

Команды сыграли на стадионе «Эстадио Монументал» в Буэнос-Айресе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Для «Ботафого» матч начался с удаления на второй минуте. Однако после этого в первом тайме футболисты «Ботафого» сумели забить дважды – авторами голов стали Луис Энрике и Алекс Теллес. Футболисты «Атлетико Минейро» сумели ответить только одним голом во втором тайме – забил Эдуардо Варгас. Точку в матче поставил нападающий «Ботафого» Жуниор Санчес на 90+8-й минуте.

«Ботафого» впервые за свою 130-летнюю историю выиграл Кубок Либертадорес. «Атлетико Минейро» выигрывал этот турнир в 2013 году.

Кубка Либертадорес 2024. Финал.

Атлетико Минейро – Ботафого – 1:3
Голы: Варгас, 47 – Луис Энрике, 35, Алекс Теллес, 44, 90+8.

Удаление: Грегор, 2 (Ботафого).

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Кубок Либертадорес Алекс Теллес Ботафого Атлетико Минейро
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Финал удался, Ботафого был лучше.
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