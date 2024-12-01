Три гола в меньшинстве. Определен победитель Кубка Либертадорес 2024
«Ботафого» в бразильском финале победил »Атлетико Минейро»
В субботу, 30 ноября, состоялся финальный матч Кубка Либертадорес 2024, в котором сыграли «Атлетико Минейро» и «Ботафого».
Команды сыграли на стадионе «Эстадио Монументал» в Буэнос-Айресе.
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Для «Ботафого» матч начался с удаления на второй минуте. Однако после этого в первом тайме футболисты «Ботафого» сумели забить дважды – авторами голов стали Луис Энрике и Алекс Теллес. Футболисты «Атлетико Минейро» сумели ответить только одним голом во втором тайме – забил Эдуардо Варгас. Точку в матче поставил нападающий «Ботафого» Жуниор Санчес на 90+8-й минуте.
«Ботафого» впервые за свою 130-летнюю историю выиграл Кубок Либертадорес. «Атлетико Минейро» выигрывал этот турнир в 2013 году.
Кубка Либертадорес 2024. Финал.
Атлетико Минейро – Ботафого – 1:3
Голы: Варгас, 47 – Луис Энрике, 35, Алекс Теллес, 44, 90+8.
Удаление: Грегор, 2 (Ботафого).
😍🖤🤍 ¡Siempre hay una primera vez! @Botafogo conquistó la CONMEBOL #Libertadores.— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 30, 2024
🔝 ¡Felicitaciones por alcanzar la #GloriaEterna! pic.twitter.com/9SG9Mtn9uw
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Команду представляли Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Антон Дудченко и Виталий Мандзын