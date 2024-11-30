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Кубок Либертадорес
Атлетико Минейро
30.11.2024 22:00 - : -
Ботафого
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Либертадорес
30 ноября 2024, 12:44 | Обновлено 30 ноября 2024, 12:50
35
0

Атлетико Минейро – Ботафого. Финал Копа Либертадорес. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите матч 30 ноября в 22:00 по Киеву

30 ноября 2024, 12:44 | Обновлено 30 ноября 2024, 12:50
35
0
Атлетико Минейро – Ботафого. Финал Копа Либертадорес. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 30 ноября, в 22:00 состоится финальный матч Кубка Либертадорес 2024, в котором сыграют «Атлетико Минейро» и «Ботафого».

Команды встретятся на стадионе «Эстадио Монументал» в Буэнос-Айресе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Атлетико Минейро – Ботафого. Финал Копа Либертадорес. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция матча доступна на beIN Sports та ESPN.

📺 Видеотрансляция
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Атлетико Минейро Ботафого Кубок Либертадорес смотреть онлайн
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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