В субботу, 30 ноября, в 22:00 состоится финальный матч Кубка Либертадорес 2024, в котором сыграют «Атлетико Минейро» и «Ботафого».

Команды встретятся на стадионе «Эстадио Монументал» в Буэнос-Айресе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Атлетико Минейро – Ботафого. Финал Копа Либертадорес. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция матча доступна на beIN Sports та ESPN.