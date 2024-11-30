30.11.2024 22:00 - : -
Кубок Либертадорес30 ноября 2024, 12:44 | Обновлено 30 ноября 2024, 12:50
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Атлетико Минейро – Ботафого. Финал Копа Либертадорес. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите матч 30 ноября в 22:00 по Киеву
30 ноября 2024, 12:44 | Обновлено 30 ноября 2024, 12:50
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В субботу, 30 ноября, в 22:00 состоится финальный матч Кубка Либертадорес 2024, в котором сыграют «Атлетико Минейро» и «Ботафого».
Команды встретятся на стадионе «Эстадио Монументал» в Буэнос-Айресе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Атлетико Минейро – Ботафого. Финал Копа Либертадорес. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция матча доступна на beIN Sports та ESPN.
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