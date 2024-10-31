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Кубок Либертадорес
Пеньяроль
31.10.2024 02:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:5 3 : 1
Ботафого Проходит дальше
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Кубок Либертадорес
31 октября 2024, 04:34 | Обновлено 31 октября 2024, 04:37
29
0

Бразильский финал. В Кубке Либертадорес определены участники решающей игры

В Буэнос-Айресе сыграют бразильские команды Атлетико Минейро и Ботафого

31 октября 2024, 04:34 | Обновлено 31 октября 2024, 04:37
29
0
Бразильский финал. В Кубке Либертадорес определены участники решающей игры
Getty Images/Global Images Ukraine

​В мид-уик состоялись ответные матчи 1/2 финала Кубка Либертадорес.

В полуфинале по сумме двух матчей Ботафого из Бразилии оказался сильнее Пеньяроля из Уругвая и вышел в финал турнира.

Первый матч завершился разгромной победой бразильской команды со счетом 5:0, а во второй игре победил клуб из Уругвая (3:1).

Днем ранее Атлетико Минейро (Бразилия) прошел Ривер Плейт (Аргентина) и стал первым финалистом турнира.

В финальном матче 30 ноября в аргентинском Буэнос-Айресе сыграют две бразильские команды: Атлетико Минейро и Ботафого.

Кубок Либертадорес 2024

1/2 финала. Ответный матч

31.10. 02:30. Пеньяроль (Уругвай) – Ботафого (Бразилия) – 3:1 (первый матч – 0:5)

Сетка плей-офф

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Facundo Batista (Пеньяроль).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Тьяго Альмада (Ботафого).
69’
Mateo Ponte (Ботафого) получает красную карточку.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Хайме Баез (Пеньяроль).
45’ +5
Washington Aguerre (Пеньяроль) получает красную карточку.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Хайме Баез (Пеньяроль).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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