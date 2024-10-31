Бразильский финал. В Кубке Либертадорес определены участники решающей игры
В Буэнос-Айресе сыграют бразильские команды Атлетико Минейро и Ботафого
В мид-уик состоялись ответные матчи 1/2 финала Кубка Либертадорес.
В полуфинале по сумме двух матчей Ботафого из Бразилии оказался сильнее Пеньяроля из Уругвая и вышел в финал турнира.
Первый матч завершился разгромной победой бразильской команды со счетом 5:0, а во второй игре победил клуб из Уругвая (3:1).
Днем ранее Атлетико Минейро (Бразилия) прошел Ривер Плейт (Аргентина) и стал первым финалистом турнира.
В финальном матче 30 ноября в аргентинском Буэнос-Айресе сыграют две бразильские команды: Атлетико Минейро и Ботафого.
Кубок Либертадорес 2024
1/2 финала. Ответный матч
31.10. 02:30. Пеньяроль (Уругвай) – Ботафого (Бразилия) – 3:1 (первый матч – 0:5)
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