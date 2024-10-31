ВИДЕО. Ривер Плейт выбыл из Кубка Либертадорес. Кто вышел в финал?
По итогам двух матчей Атлетико Минейро пробился в решающий матч
В мид-уик проходят ответные матчи 1/2 финала Кубка Либертадорес.
В полуфинале Атлетико Минейро (Бразилия) прошел Ривер Плейт (Аргентина) и стал первым финалистом турнира.
Первый матч завершился победой бразильской команды со счетом 3:0, а во второй игре зафиксирована ничья (0:0).
На следующий день сыграют Ботафого (Бразилия) и Пеньяроль (Уругвай), в первом матче выиграли хозяева поля (5:0).
Кубок Либертадорес 2024
1/2 финала. Ответный матч
30.10. 02:30. Ривер Плейт (Аргентина) – Атлетико Минейро (Бразилия) – 0:0 (первый матч – 0:3)
Видеообзор матча
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