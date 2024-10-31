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Кубок Либертадорес
Ривер Плейт
30.10.2024 02:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 0 : 0
Атлетико Минейро Проходит дальше
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Кубок Либертадорес
31 октября 2024, 03:51 | Обновлено 31 октября 2024, 04:25
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0

ВИДЕО. Ривер Плейт выбыл из Кубка Либертадорес. Кто вышел в финал?

По итогам двух матчей Атлетико Минейро пробился в решающий матч

31 октября 2024, 03:51 | Обновлено 31 октября 2024, 04:25
25
0
ВИДЕО. Ривер Плейт выбыл из Кубка Либертадорес. Кто вышел в финал?
Getty Images/Global Images Ukraine

​В мид-уик проходят ответные матчи 1/2 финала Кубка Либертадорес.

В полуфинале Атлетико Минейро (Бразилия) прошел Ривер Плейт (Аргентина) и стал первым финалистом турнира.

Первый матч завершился победой бразильской команды со счетом 3:0, а во второй игре зафиксирована ничья (0:0).

На следующий день сыграют Ботафого (Бразилия) и Пеньяроль (Уругвай), в первом матче выиграли хозяева поля (5:0).

Кубок Либертадорес 2024

1/2 финала. Ответный матч

30.10. 02:30. Ривер Плейт (Аргентина) – Атлетико Минейро (Бразилия) – 0:0 (первый матч – 0:3)

Видеообзор матча

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Кубок Либертадорес Ривер Плейт Ботафого Пеньяроль Атлетико Минейро видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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