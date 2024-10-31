ВИДЕО. Ривер Плейт выбыл из Кубка Либертадорес. Кто вышел в финал?

​В мид-уик проходят ответные матчи 1/2 финала Кубка Либертадорес.

В полуфинале Атлетико Минейро (Бразилия) прошел Ривер Плейт (Аргентина) и стал первым финалистом турнира.

Первый матч завершился победой бразильской команды со счетом 3:0, а во второй игре зафиксирована ничья (0:0).

На следующий день сыграют Ботафого (Бразилия) и Пеньяроль (Уругвай), в первом матче выиграли хозяева поля (5:0).

Кубок Либертадорес 2024

1/2 финала. Ответный матч

30.10. 02:30. Ривер Плейт (Аргентина) – Атлетико Минейро (Бразилия) – 0:0 (первый матч – 0:3)

Видеообзор матча