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Кубок Либертадорес
Атлетико Минейро
30.11.2024 22:00 – FT 1 : 3
Ботафого
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Кубок Либертадорес
01 декабря 2024, 08:40 | Обновлено 01 декабря 2024, 08:41
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0

Атлетико Минейро – Ботафого – 3:1. Удаление на 2-й минуте. Видео голов

Смотрите видеообзор финала Кубка Либертадорес 2024

01 декабря 2024, 08:40 | Обновлено 01 декабря 2024, 08:41
111
0
Атлетико Минейро – Ботафого – 3:1. Удаление на 2-й минуте. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября в финале Кубка Либертадорес встретились «Атлетико Минейро» и «Ботафого».

Матч проходил на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе, где команда «Ботафого» одержала историческую победу со счетом 3:1, завоевав свой первый Кубок Либертадорес.

Удаление Грегора из «Ботафого» на 2-й минуте не помешало команде забить дважды в первом тайме. «Атлетико Минейро» ответил голом Варгаса, но в добавленное время Жуниор Сантос забил третий мяч и обеспечил победу.

Кубок Либертадорес 2024. Финал. 30 ноября

«Атлетико Минейро» – «Ботафого» – 1:3

Голы: Варгас, 47 – Луис Энрике, 35, Теллес 44, Сантос, 90+7

Удаление: Грегор, 2 (Ботафого)

Видеообзор матча:

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Junior Santos (Ботафого).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуардо Варгас (Атлетико Минейро).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Алекс Теллес (Ботафого).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Энрике (Ботафого).
1’
Грегоре (Ботафого) получает красную карточку.
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Атлетико Минейро Ботафого Кубок Либертадорес видео голов и обзор удаление (красная карточка)
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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