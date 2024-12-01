Атлетико Минейро – Ботафого – 3:1. Удаление на 2-й минуте. Видео голов
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30 ноября в финале Кубка Либертадорес встретились «Атлетико Минейро» и «Ботафого».
Матч проходил на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе, где команда «Ботафого» одержала историческую победу со счетом 3:1, завоевав свой первый Кубок Либертадорес.
Удаление Грегора из «Ботафого» на 2-й минуте не помешало команде забить дважды в первом тайме. «Атлетико Минейро» ответил голом Варгаса, но в добавленное время Жуниор Сантос забил третий мяч и обеспечил победу.
Кубок Либертадорес 2024. Финал. 30 ноября
«Атлетико Минейро» – «Ботафого» – 1:3
Голы: Варгас, 47 – Луис Энрике, 35, Теллес 44, Сантос, 90+7
Удаление: Грегор, 2 (Ботафого)
Видеообзор матча:
События матча
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