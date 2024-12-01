30 ноября в финале Кубка Либертадорес встретились «Атлетико Минейро» и «Ботафого».

Матч проходил на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе, где команда «Ботафого» одержала историческую победу со счетом 3:1, завоевав свой первый Кубок Либертадорес.

Удаление Грегора из «Ботафого» на 2-й минуте не помешало команде забить дважды в первом тайме. «Атлетико Минейро» ответил голом Варгаса, но в добавленное время Жуниор Сантос забил третий мяч и обеспечил победу.

Кубок Либертадорес 2024. Финал. 30 ноября

«Атлетико Минейро» – «Ботафого» – 1:3

Голы: Варгас, 47 – Луис Энрике, 35, Теллес 44, Сантос, 90+7

Удаление: Грегор, 2 (Ботафого)

Видеообзор матча: