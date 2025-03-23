Чемпионат мира23 марта 2025, 12:15 | Обновлено 23 марта 2025, 12:16
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Израиль – Эстония – 2:1. Помог автогол. Видео голов и обзор матча
Команды встречались в Дебрецене
23 марта 2025, 12:15 | Обновлено 23 марта 2025, 12:16
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22 марта в матче 1-го тура квалификации к чемпионату мира Израиль сыграл против Эстонии.
Гости неожиданно открыли счет уже на 10-й минуте, однако удержали свое преимущество лишь на 13 минут, до автогола вратаря Карла Хейна. Победный гол для Израиля на 75-й минуте забил Эли Даса, а перед завершением основного времени игру вторую желтую карточку получил защитник Эстонии Маркус Соометс.
Чемпионат мира. Квалификация. 22 марта
Израиль – Эстония – 2:1
Голы: Хейн, 23 (автогол), Даса, 75 – Паскочи, 10
Удаление: Соометс, 87
Видео голов и обзор матча
События матча
87’
Маркус Соометс (Эстония) получает красную карточку.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Элиэзер Даса (Израиль).
23’
ГОЛ ! Автогол забил Карл Хейн (Эстония).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Паскочий (Эстония).
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