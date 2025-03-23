Израиль – Эстония – 2:1. Помог автогол. Видео голов и обзор матча

22 марта в матче 1-го тура квалификации к чемпионату мира Израиль сыграл против Эстонии.

Гости неожиданно открыли счет уже на 10-й минуте, однако удержали свое преимущество лишь на 13 минут, до автогола вратаря Карла Хейна. Победный гол для Израиля на 75-й минуте забил Эли Даса, а перед завершением основного времени игру вторую желтую карточку получил защитник Эстонии Маркус Соометс.

Чемпионат мира. Квалификация. 22 марта

Израиль – Эстония – 2:1

Голы: Хейн, 23 (автогол), Даса, 75 – Паскочи, 10

Удаление: Соометс, 87

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