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ЧМ. Квалификация. Европа
Израиль
22.03.2025 21:45 – FT 2 : 1
Эстония
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Чемпионат мира
23 марта 2025, 12:15 | Обновлено 23 марта 2025, 12:16
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0

Израиль – Эстония – 2:1. Помог автогол. Видео голов и обзор матча

Команды встречались в Дебрецене

23 марта 2025, 12:15 | Обновлено 23 марта 2025, 12:16
41
0
Израиль – Эстония – 2:1. Помог автогол. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

22 марта в матче 1-го тура квалификации к чемпионату мира Израиль сыграл против Эстонии.

Гости неожиданно открыли счет уже на 10-й минуте, однако удержали свое преимущество лишь на 13 минут, до автогола вратаря Карла Хейна. Победный гол для Израиля на 75-й минуте забил Эли Даса, а перед завершением основного времени игру вторую желтую карточку получил защитник Эстонии Маркус Соометс.

Чемпионат мира. Квалификация. 22 марта

Израиль – Эстония – 2:1

Голы: Хейн, 23 (автогол), Даса, 75 – Паскочи, 10

Удаление: Соометс, 87

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
Маркус Соометс (Эстония) получает красную карточку.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Элиэзер Даса (Израиль).
23’
ГОЛ ! Автогол забил Карл Хейн (Эстония).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Паскочий (Эстония).
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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