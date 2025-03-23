РИБЕРИ: «Я был по-настоящему напуган. Мне могли отрезать ногу»

Легендарный полузащитник мюнхенской Баварии Франк Рибери признался, что решил завершить карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем.

«Мое колено болело все сильнее и сильнее. Я больше не тренировался между матчами, а восстанавливался, чтобы сберечь себя. Я брал два выходных дня, потом три или четыре. Утратил игровой ритм, чтобы спасти себя.

Затем в ходе обследования выяснилось, что у меня больше нет хрящей. Операция в Австрии прошла успешно, мне установили пластину.

Спустя почти пять месяцев, у меня была серьезная инфекция. В течение двух месяцев я принимал таблетки. Пластину сняли. Инфекция разъедала меня изнутри. Было так плохо, что у меня появились дыры в ноге. У меня был золотистый стафилококк.

Я пролежал в отделении неотложки в австрийской больнице двенадцать дней. Я был по-настоящему испуган. Мне могли отрезать ногу. Хирург был великолепен», – признался Рибери.

Франк выступал за Булонь, Брест, Метц, Галатасарай, Марсель, Баварию, Фиорентину и Салернитану. В его активе 12 клубных титулов за всю профессиональную карьеру.