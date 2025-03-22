Франк РИБЕРИ: «Это несправедливо. Я все еще ищу объяснения»

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери заявил, что очень хотел получить Золотой мяч по итогам сезона 2012/13.

«Это был идеальный год. Я не мог сделать больше. Этот Золотой мяч навсегда останется несправедливостью. Я все еще ищу объяснения. Никогда не пойму, почему голосование отложили более чем на две недели...

Месси и Криштиану Роналду всегда относились ко мне с уважением. Они знали, что я на их уровне. И, без лишней скромности, в 2013-м мне нечего было им завидовать», – сказал Рибери.

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