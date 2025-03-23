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  4. Руди ГАРСИЯ: «Четыре новичка Бельгии? Это знак, что двери открыты для всех»
Лига наций
23 марта 2025, 11:52 | Обновлено 23 марта 2025, 12:41
413
0

Руди ГАРСИЯ: «Четыре новичка Бельгии? Это знак, что двери открыты для всех»

Коуч сборной Бельгии оценил готовность команды к матчу против Украины

23 марта 2025, 11:52 | Обновлено 23 марта 2025, 12:41
413
0
Руди ГАРСИЯ: «Четыре новичка Бельгии? Это знак, что двери открыты для всех»
BELGA. Руди Гарсия

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал предстоящий матч против команды Украины в плей-офф Лиги наций (23 марта в Генке):

«Говорил со многими игроками индивидуально и обращался к ним коллективно. Они тоже знают, чего я от них ожидаю. Но, безусловно, трудно добиться этого за столь короткий срок. У нас были две сессии для подготовки к первому матчу. Сейчас у нас только одна. Но этого должно быть достаточно. Это игроки, быстро понимающие, привыкшие делать определенные вещи на клубном уровне.

Моя задача – восстановить их уверенность, напомнить им, что это может быть отличная команда. Я думаю, что для возвращения уверенности также важна роль лидеров, таких как де Брюйне и другие опытные игроки. Это футболисты, привыкшие к большим матчам. Они тоже могут передавать уверенность и мотивацию во время игры.

Есть признаки, что дела обстоят в правильном направлении. К команде присоединились новые игроки. Они должны спеть эту песню. Это хорошо, потому что такие вещи объединяют команды. Мы услышали четыре песни, ведь у нас четыре новичка (Мокио, Хейнен, Ламменс и Раскин).

То, что появились четыре новичка, также доказывает, что дверь открыта для всех. Я ожидаю реакции от команды. Думаю, я смогу увидеть, в чем действительно настоящая сила этой команды».

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ВИДЕО. Сборная Украины прогулялась по Генку перед матчем против Бельгии
сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Бельгии по футболу Руди Гарсия Лига наций Бельгия - Украина
Николай Степанов Источник: Het Nieuwsblad
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