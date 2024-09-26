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Клубный чемпионат мира
26 сентября 2024, 16:25 | Обновлено 26 сентября 2024, 17:21
696
0

Клубный чемпионат мира-2025 может не состояться

У ФИФА возникли серьезные проблемы с организацией турнира

26 сентября 2024, 16:25 | Обновлено 26 сентября 2024, 17:21
696
0
Клубный чемпионат мира-2025 может не состояться
Getty Images/Global Images Ukraine

Клубный чемпионат мира 2025 когда, который должен пройти с 15 июня по 13 июля следующего года в США в расширенном формате, может не состояться. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

У ФИФА возникли серьезные трудности с организацией турнира. Они до сих пор не нашли спонсоров и телетрансляторов для турнира. ФИФА рассчитывала привлечь примерно 4 миллиарда евро для организации турнира, однако найти такие средства пока что не удается. Также до сих пор точно не определены места проведения матчей.

Ранее сообщалось о том, что ФИФА организовала встречу с мировыми телекомпаниями для того, чтобы возродить интерес к турниру.

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Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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