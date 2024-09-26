Клубный чемпионат мира-2025 может не состояться

Клубный чемпионат мира 2025 когда, который должен пройти с 15 июня по 13 июля следующего года в США в расширенном формате, может не состояться. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

У ФИФА возникли серьезные трудности с организацией турнира. Они до сих пор не нашли спонсоров и телетрансляторов для турнира. ФИФА рассчитывала привлечь примерно 4 миллиарда евро для организации турнира, однако найти такие средства пока что не удается. Также до сих пор точно не определены места проведения матчей.

Ранее сообщалось о том, что ФИФА организовала встречу с мировыми телекомпаниями для того, чтобы возродить интерес к турниру.