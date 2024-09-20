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  4. Провальная идея? ФИФА пытается возродить интерес к клубному ЧМ
Клубный чемпионат мира
20 сентября 2024, 16:38 |
291
0

Провальная идея? ФИФА пытается возродить интерес к клубному ЧМ

Джанни Инфантино проведет встречу с ведущими мировыми телекомпаниями

20 сентября 2024, 16:38 |
291
0
Провальная идея? ФИФА пытается возродить интерес к клубному ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

У ФИФА возникли серьезные проблемы с организацией клубного чемпионата мира 2025 года, который должен пройти в расширенном формате с 15 июня по 13 июля следующего года в США.

До начала турнира осталось 9 месяцев, а у ФИФА до сих пор нет соглашения о трансляции турнира. Сегодня, 20 сентября президент ФИФА Джанни Инфантино проведет экстренную встречу с представителями ведущих мировых телекомпаний, чтобы попытаться возродить интерес к турниру.

Также до сих пор не сформирован пул спонсоров клубного ЧМ, клубы до сих пор не знают точных мест проведения турнира и расположение тренировочных центров.

В начале сентября ФИФА презентовала логотип клубного ЧМ.

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ФИФА Джанни Инфантино клубный чемпионат мира по футболу
Олег Дидух Источник: The Athletic
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