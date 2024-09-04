Клубный чемпионат мира04 сентября 2024, 18:12 |
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ФОТО. ФИФА представила эмблему Клубного ЧМ
Эмблема и песня нового турнира
04 сентября 2024, 18:12 |
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ФИФА представила эмблему обновленного Клубного чемпионата мира, который пройдет летом следующего года в США.
Кроме того, была представлена официальная песня турнира – композиция итальянской исполнительницы Gala под названием Freed from Desire.
Клубный чемпионат мира был расширен до 32-х участников, что вызвало недовольство многих чемпионатов, клубов и игроков, которые критикуют слишком напряженный календарь.
Уже известны 30 участников нового соревнования.
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