ФОТО. ФИФА представила эмблему Клубного ЧМ

ФИФА представила эмблему обновленного Клубного чемпионата мира, который пройдет летом следующего года в США.

Кроме того, была представлена официальная песня турнира – композиция итальянской исполнительницы Gala под названием Freed from Desire.

Клубный чемпионат мира был расширен до 32-х участников, что вызвало недовольство многих чемпионатов, клубов и игроков, которые критикуют слишком напряженный календарь.

Уже известны 30 участников нового соревнования.