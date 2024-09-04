Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. ФИФА представила эмблему Клубного ЧМ
Клубный чемпионат мира
04 сентября 2024, 18:12 |
582
1

ФОТО. ФИФА представила эмблему Клубного ЧМ

Эмблема и песня нового турнира

04 сентября 2024, 18:12 |
582
1
ФОТО. ФИФА представила эмблему Клубного ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА представила эмблему обновленного Клубного чемпионата мира, который пройдет летом следующего года в США.

Кроме того, была представлена официальная песня турнира – композиция итальянской исполнительницы Gala под названием Freed from Desire.

Клубный чемпионат мира был расширен до 32-х участников, что вызвало недовольство многих чемпионатов, клубов и игроков, которые критикуют слишком напряженный календарь.

Уже известны 30 участников нового соревнования.

По теме:
Ядерный вариант. Почему топ-лиги Европы и FIFPRO идут в суд против ФИФА
ОФИЦИАЛЬНО. Саудовская Аравия – претендент на чемпионат мира 2034
Топ-чемпионаты подали иск против ФИФА. Большое недовольство игроков
клубный чемпионат мира по футболу ФИФА
Иван Зинченко Источник: ФИФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван клуб УПЛ, который может подписать Супрягу
Футбол | 04 сентября 2024, 15:14 12
Назван клуб УПЛ, который может подписать Супрягу
Назван клуб УПЛ, который может подписать Супрягу

«Заря» ведет переговоры по аренде форварда «Динамо»

Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024
Теннис | 04 сентября 2024, 03:31 3
Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024
Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024

К сожалению, разгромную победу в двух сетах одержала «нейтральная» теннисистка

УПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера августа
Футбол | 04.09.2024, 17:50
УПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера августа
УПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера августа
«Перенес пару нокдаунов». Бриедис назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 04.09.2024, 09:57
«Перенес пару нокдаунов». Бриедис назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Перенес пару нокдаунов». Бриедис назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Футбол | 03.09.2024, 22:25
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MrStepanovM .
Коли ж буде жеребкування європейського відбору на ЧС-2026? Чи заявлена система відбору?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
03.09.2024, 04:44 8
Футбол
Минус 5-я ракетка. Определены еще две четвертьфиналистки на US Open 2024
Минус 5-я ракетка. Определены еще две четвертьфиналистки на US Open 2024
02.09.2024, 21:10 2
Теннис
Шахтер сделал Кривбассу неожиданное предложение по перенесенному матчу
Шахтер сделал Кривбассу неожиданное предложение по перенесенному матчу
03.09.2024, 12:02 30
Футбол
Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин
Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин
03.09.2024, 03:59
Теннис
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
04.09.2024, 08:11 13
Футбол
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
04.09.2024, 00:23
Теннис
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
03.09.2024, 07:10 4
Футбол
Кривбасс нашел дату для доигровки матча с Шахтером. «Будет справедливо»
Кривбасс нашел дату для доигровки матча с Шахтером. «Будет справедливо»
02.09.2024, 18:34 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем