Трансфер в 100 миллионов. Реалу предложили подписать топового защитника
Йошко Гвардиол может покинуть «Ман Сити»
Мадридский «Реал» интересуется хорватским защитником английского «Манчестер Сити» Йошко Гвардиолом, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, «горожане» сами предложили королевскому клубу подписать 22-летнего футболиста за 100 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Йошко Гвардиол провел 28 поединков на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» близок к подписанию узбекского центрального защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Полузащитник заявил, что не очень любит бегать без мяча
Игорь Коломойский решил наградить тех футболистов, которые не покинули «Днепр» до его ликвидации