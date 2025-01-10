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  4. Трансфер в 100 миллионов. Реалу предложили подписать топового защитника
Испания
10 января 2025, 13:56 |
194
0

Трансфер в 100 миллионов. Реалу предложили подписать топового защитника

Йошко Гвардиол может покинуть «Ман Сити»

10 января 2025, 13:56 |
194
0
Трансфер в 100 миллионов. Реалу предложили подписать топового защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Йошко Гвардиол

Мадридский «Реал» интересуется хорватским защитником английского «Манчестер Сити» Йошко Гвардиолом, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, «горожане» сами предложили королевскому клубу подписать 22-летнего футболиста за 100 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Йошко Гвардиол провел 28 поединков на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» близок к подписанию узбекского центрального защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова.

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Йошко Гвардиол Реал Мадрид Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вус Источник: El Gol Digital
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