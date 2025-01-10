Каннаваро объяснил ничью загребского Динамо с Шахтером на сборах

Легендарный Фабио Каннаваро, ныне возглавляющий загребское «Динамо», поделился эмоциями после матча своей команды против донецкого «Шахтера» на учебно-тренировочном сборе (2:2).

«Это было нелегко, я здесь недолго, мы только начали. Однако я очень доволен командой, увидел много хорошего. Мы выкладывались до конца игры, я не боялся, что ничего не получится. У нас здесь много игроков, каждому нужно игровое время.

В пятницу утром мы все вместе посмотрим видео по этой игре, я расскажу ребятам, что было хорошо, а что плохо. У нас будет время до конца подготовки, чтобы попытаться уменьшить свои ошибки», – заявил Фабио.

Ранее свое мнение о матче с загребским «Динамо» выразил главный тренер «Шахтера» Марино Пушич.