Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Каннаваро объяснил ничью загребского Динамо с Шахтером на сборах
Украина. Премьер лига
10 января 2025, 13:47 |
244
0

Каннаваро объяснил ничью загребского Динамо с Шахтером на сборах

Фабио Каннаваро высказался о матче своей команды против «Шахтера»

10 января 2025, 13:47 |
244
0
Каннаваро объяснил ничью загребского Динамо с Шахтером на сборах
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Каннаваро

Легендарный Фабио Каннаваро, ныне возглавляющий загребское «Динамо», поделился эмоциями после матча своей команды против донецкого «Шахтера» на учебно-тренировочном сборе (2:2).

«Это было нелегко, я здесь недолго, мы только начали. Однако я очень доволен командой, увидел много хорошего. Мы выкладывались до конца игры, я не боялся, что ничего не получится. У нас здесь много игроков, каждому нужно игровое время.

В пятницу утром мы все вместе посмотрим видео по этой игре, я расскажу ребятам, что было хорошо, а что плохо. У нас будет время до конца подготовки, чтобы попытаться уменьшить свои ошибки», – заявил Фабио.

Ранее свое мнение о матче с загребским «Динамо» выразил главный тренер «Шахтера» Марино Пушич.

По теме:
ФОТО. Экс-жена легенды ШД в шутку пожаловалась на отсутствие... оргазмов
Магдебург – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
Игорь КОСТЮК: «Есть позиции, нуждающиеся в усилении. Переговоры ведутся»
Динамо Загреб Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Фабио Каннаваро
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
Биатлон | 09 января 2025, 16:30 21
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20

Пробились в персьют также Кристина Дмитренко и Дарина Чалык

Изгнанник Аморима принял решение по переходу к аутсайдеру Серии А
Футбол | 09 января 2025, 13:28 1
Изгнанник Аморима принял решение по переходу к аутсайдеру Серии А
Изгнанник Аморима принял решение по переходу к аутсайдеру Серии А

Маркус Рэшфорд не собирается в «Комо»

«Сучие дети». Барселона может потерять президента из-за его острого языка
Футбол | 10.01.2025, 13:01
«Сучие дети». Барселона может потерять президента из-за его острого языка
«Сучие дети». Барселона может потерять президента из-за его острого языка
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
Бокс | 09.01.2025, 16:51
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
В Англию из УПЛ? Звезда сборной Украины назвал клуб мечты, и это не Судаков
Футбол | 10.01.2025, 11:11
В Англию из УПЛ? Звезда сборной Украины назвал клуб мечты, и это не Судаков
В Англию из УПЛ? Звезда сборной Украины назвал клуб мечты, и это не Судаков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший голкипер мира на начало 2025 года. Это не Куртуа
Определен лучший голкипер мира на начало 2025 года. Это не Куртуа
08.01.2025, 23:58
Футбол
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
08.01.2025, 15:43 3
Футбол
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
09.01.2025, 12:14 17
Футбол
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
09.01.2025, 09:16 3
Бокс
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
10.01.2025, 03:55 2
Бокс
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
10.01.2025, 07:47 2
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
08.01.2025, 21:19
Бокс
Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе
Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе
08.01.2025, 18:32 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем