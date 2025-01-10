Экс-вратарь Днепра-1 высказался по поводу слухов о переходе в Карпаты

Валерий Юрчук прокомментировал возможный интерес к нему со стороны «Карпат» и рассказал, есть ли в отношении него актуальные предложения.

За недолгие 8 лет существования «Днепра-1» вратарь Валерий Юрчук стал настоящей легендой этого клуба, проведя за «спортклубовцев» 83 официальных матча (в десятке лучших по этому показателю согласно данным с официального сайта СК «Днепр-1»). Летом он, как и другие его партнеры по «Днепру-1», покинул команду свободным агентом после снятия днепровской команды с УПЛ. С того времени Валерий находится в поиске нового клуба.

По слухам, которые распространял один из анонимных телеграм-каналов, интерес к Юрчуку проявляли «Карпаты», которые видели в нем идеального кандидата на роль третьего вратаря. Корреспондент Sport.ua Игорь Лысенко связался с Юрчуком и получил от него эксклюзивный комментарий по поводу последних слухов.

– Валерий, можете, пожалуйста, прокомментировать последние слухи об интересе «Карпат» к вам?

– Относительно «Карпат», это – фейк, не подтверждаю информацию. Никаких переговоров между нами не происходило.

– Есть ли в отношении вас сейчас актуальные предложения по трудоустройству?

– Есть, и они достаточно нормальные. Сейчас рассматриваем их.

Валерию Юрчуку – 34 года. Воспитанник днепровского футбола за карьеру успел сменить много украинских клубов, но стабильную игровую практику получал только в двух: в ахтырском «Нефтянике» и днепровском СК «Днепр-1». В недавнем опросе среди футбольных личностей, связанных с «спортклубовцами», Валерия признали лучшим вратарем в истории «Днепра-1».