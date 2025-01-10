Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-вратарь Днепра-1 высказался по поводу слухов о переходе в Карпаты
Украина. Премьер лига
10 января 2025, 13:10 | Обновлено 10 января 2025, 13:25
709
0

Экс-вратарь Днепра-1 высказался по поводу слухов о переходе в Карпаты

Валерий Юрчук прокомментировал возможный интерес к нему

10 января 2025, 13:10 | Обновлено 10 января 2025, 13:25
709
0
Экс-вратарь Днепра-1 высказался по поводу слухов о переходе в Карпаты
СК Днепр-1. Валерий Юрчук

Валерий Юрчук прокомментировал возможный интерес к нему со стороны «Карпат» и рассказал, есть ли в отношении него актуальные предложения.

За недолгие 8 лет существования «Днепра-1» вратарь Валерий Юрчук стал настоящей легендой этого клуба, проведя за «спортклубовцев» 83 официальных матча (в десятке лучших по этому показателю согласно данным с официального сайта СК «Днепр-1»). Летом он, как и другие его партнеры по «Днепру-1», покинул команду свободным агентом после снятия днепровской команды с УПЛ. С того времени Валерий находится в поиске нового клуба.

По слухам, которые распространял один из анонимных телеграм-каналов, интерес к Юрчуку проявляли «Карпаты», которые видели в нем идеального кандидата на роль третьего вратаря. Корреспондент Sport.ua Игорь Лысенко связался с Юрчуком и получил от него эксклюзивный комментарий по поводу последних слухов.

– Валерий, можете, пожалуйста, прокомментировать последние слухи об интересе «Карпат» к вам?
– Относительно «Карпат», это – фейк, не подтверждаю информацию. Никаких переговоров между нами не происходило.

– Есть ли в отношении вас сейчас актуальные предложения по трудоустройству?
– Есть, и они достаточно нормальные. Сейчас рассматриваем их.

Валерию Юрчуку – 34 года. Воспитанник днепровского футбола за карьеру успел сменить много украинских клубов, но стабильную игровую практику получал только в двух: в ахтырском «Нефтянике» и днепровском СК «Днепр-1». В недавнем опросе среди футбольных личностей, связанных с «спортклубовцами», Валерия признали лучшим вратарем в истории «Днепра-1».

По теме:
Трансфер в 100 миллионов. Реалу предложили подписать топового защитника
Слот відреагував на чутки щодо можливого переходу Хвічі в Ліверпуль
Сити за €50 млн подпишет игрока экзотической сборной. Он играл в беларуси
трансферы Карпаты Львов свободный агент Валерий Юрчук Днепр-1 трансферы УПЛ инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Бокс | 10 января 2025, 08:35 0
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»

Известный экс-боксер выделил Джервонту Дэвиса

ФОТО. Двое на просмотре. Динамо провело занятие накануне первого спарринга
Футбол | 10 января 2025, 08:23 3
ФОТО. Двое на просмотре. Динамо провело занятие накануне первого спарринга
ФОТО. Двое на просмотре. Динамо провело занятие накануне первого спарринга

Богдан Слюбик и Име Окон пытаются получить контракт с киевским клубом

Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
Бокс | 10.01.2025, 03:55
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
Бокс | 09.01.2025, 16:51
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
«Сучие дети». Барселона может потерять президента из-за его острого языка
Футбол | 10.01.2025, 13:01
«Сучие дети». Барселона может потерять президента из-за его острого языка
«Сучие дети». Барселона может потерять президента из-за его острого языка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
09.01.2025, 07:48 1
Бокс
«Усик решил, что он особенный». Эксперт – о поединке c Тайсоном Фьюри
«Усик решил, что он особенный». Эксперт – о поединке c Тайсоном Фьюри
08.01.2025, 13:47 2
Бокс
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
09.01.2025, 12:14 17
Футбол
Определен лучший голкипер мира на начало 2025 года. Это не Куртуа
Определен лучший голкипер мира на начало 2025 года. Это не Куртуа
08.01.2025, 23:58
Футбол
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
09.01.2025, 16:30 21
Биатлон
Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе
Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе
08.01.2025, 18:32 4
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
08.01.2025, 21:19
Бокс
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
09.01.2025, 17:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем