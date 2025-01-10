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WTA
10 января 2025, 14:05 | Обновлено 10 января 2025, 14:12
458
0

Американки подчистили теннис. Определены финалистки топ-турнира в Аделаиде

Джессика Пегула одолела Юлию Путинцеву, Мэдисон Киз на отказе прошла Людмилу Самсонову

10 января 2025, 14:05 | Обновлено 10 января 2025, 14:12
458
0
Американки подчистили теннис. Определены финалистки топ-турнира в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

10 января состоялись матчи 1/2 финала хардового турнира WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

Первая сеяная и 7-я ракетка мира Джессика Пегула в двух сетах переиграла Юлию Путинцеву.

30-летняя Пегула в 15-й раз вышла в финал на уровне Тура и поборется за 7-й трофей.

В еще одном полуфинальном противостоянии в Аделаиде Мэдисон Киз прошла «нейтралку» Людмилу Самсонову. Самсонова отказалась продолжать поединок при счете 5:7, 7:5, 3:0 в пользу Киз.

29-летняя Киз в 14-й раз пробилась в решающий поединок WTA. Сейчас у нее восемь трофеев.

Финал в Аделаиде запланирован на 11 января в 07:30 по Киеву. После девушки отправятся в Мельбурн на Открытый чемпионат Австралии 2025.

WTA 500 Аделаида. 1/2 финала

Джессика Пегула [1] – Юлия Путинцева – 7:6 (7:4), 6:3
Мэдисон Киз – Людмила Самсонова – 5:7, 7:5, 3:0, RET., Самсонова

Видеообзор матча Джессика Пегула – Юлия Путинцева

Видеообзор матча Мэдисон Киз – Людмила Самсонова

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Джессика Пегула Юлия Путинцева Мэдисон Киз Людмила Самсонова WTA Аделаида
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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