Потеря для команды. Ключевой игрок Баварии пропустит матч Бундеслиги

Важный игрок «Баварии» Джамал Мусиала не сможет принять участие в матче 16-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» Менхенгладбах.

Как отметила редакция Sky Sports, 21-летний полузащитник простудился в преддверии поединка. Футболисту нужно отдохнуть несколько дней, чтобы вернуться в привычное положение.

«Джамал – один из игроков, которых нельзя заменить. Но это не значит, что на матч с «Боруссией» у нас будет совсем другой план. Мы всегда хотим побеждать. Джамал вернется очень скоро», – прокомментировал Компани.

Напомним, что подопечные Компани сойдутся в дуэли против «Боруссии» 11 января в 19:30 по киевскому времени. Местом проведения матча станет стадион «Боруссия-Парк».