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Германия
10 января 2025, 14:06 | Обновлено 10 января 2025, 14:07
198
0

Потеря для команды. Ключевой игрок Баварии пропустит матч Бундеслиги

Джамал Мусиала приболел накануне 16-го тура национальной лиги

10 января 2025, 14:06 | Обновлено 10 января 2025, 14:07
198
0
Потеря для команды. Ключевой игрок Баварии пропустит матч Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Важный игрок «Баварии» Джамал Мусиала не сможет принять участие в матче 16-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» Менхенгладбах.

Как отметила редакция Sky Sports, 21-летний полузащитник простудился в преддверии поединка. Футболисту нужно отдохнуть несколько дней, чтобы вернуться в привычное положение.

«Джамал – один из игроков, которых нельзя заменить. Но это не значит, что на матч с «Боруссией» у нас будет совсем другой план. Мы всегда хотим побеждать. Джамал вернется очень скоро», – прокомментировал Компани.

Напомним, что подопечные Компани сойдутся в дуэли против «Боруссии» 11 января в 19:30 по киевскому времени. Местом проведения матча станет стадион «Боруссия-Парк».

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Джамал Мусиала Бавария Боруссия Менхенгладбах чемпионат Германии по футболу Бундеслига Боруссия М - Бавария
Андрій Вітренко Источник: Sky Sports
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