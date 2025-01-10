Потеря для команды. Ключевой игрок Баварии пропустит матч Бундеслиги
Джамал Мусиала приболел накануне 16-го тура национальной лиги
Важный игрок «Баварии» Джамал Мусиала не сможет принять участие в матче 16-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» Менхенгладбах.
Как отметила редакция Sky Sports, 21-летний полузащитник простудился в преддверии поединка. Футболисту нужно отдохнуть несколько дней, чтобы вернуться в привычное положение.
«Джамал – один из игроков, которых нельзя заменить. Но это не значит, что на матч с «Боруссией» у нас будет совсем другой план. Мы всегда хотим побеждать. Джамал вернется очень скоро», – прокомментировал Компани.
Напомним, что подопечные Компани сойдутся в дуэли против «Боруссии» 11 января в 19:30 по киевскому времени. Местом проведения матча станет стадион «Боруссия-Парк».
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