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Англия
10 января 2025, 13:28 | Обновлено 10 января 2025, 13:30
224
0

Арне Слот обещает дать шанс звездному вингеру

Федерико Кьеза может вернуться в состав «Ливерпуля» на матч Кубка Англии

10 января 2025, 13:28 | Обновлено 10 января 2025, 13:30
224
0
Арне Слот обещает дать шанс звездному вингеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Итальянский легионер «Ливерпуля» Федерико Кьеза в последнее время редко выходит на поле. Обговаривалась возможность аренды игрока в «Наполи» или даже возвращения в «Ювентус». Но Арне Слот все еще рассчитывает на талантливого футболиста.

Федерико Кьеза получит шанс произвести впечатление в матче Кубка Англии против «Аккрингтон Стэнли». «Ливерпуль» примет соперника на «Энфилде» в субботу, 11 января.

Кьеза перешел в «Ливерпуль» из «Ювентуса» в августе 2024 года. Игрок пропустил предсезонную подготовку с командой и не смог пробиться в основной состав. Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот надеется, что игрок сможет показать себя во второй половине сезона.

«Что касается Федерико, то, как он пришел, остальные уже много тренировались, и нам пришлось его подтягивать. Это совокупность причин, по которым он пока не играл много, но давайте подождем и посмотрим в ближайшие недели и месяцы, сможет ли он нам помочь. Вторая половина сезона еще важнее первой половины», – сказал Арне Слот.

За первую часть сезона Федерико Кьеза сыграл за «Ливерпуль» 4 матча. Отличился одной результативной передачей. Суммарно игрок провел на поле 123 минуты. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего итальянца в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что топ-гранд АПЛ планирует включиться в борьбу за трансфер лидера «Наполи».

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Федерико Кьеза Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Кубок Англии по футболу Арне Слот
Сергій Турчак Источник: The Athletic
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