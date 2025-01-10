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Англия
10 января 2025, 13:42 | Обновлено 10 января 2025, 13:49
136
0

Оформил 8 голов. Форвард Ньюкасла признан игроком месяца АПЛ

Александр Исак впервые в карьере выиграл в номинации

10 января 2025, 13:42 | Обновлено 10 января 2025, 13:49
136
0
Оформил 8 голов. Форвард Ньюкасла признан игроком месяца АПЛ
АПЛ. Александер Исак

Шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исаак одержал победу в номинации «Лучший игрок АПЛ» в декабре.

Александер впервые в своей карьере признан лучшим футболистом месяца в рамках чемпионата Англии.

В течение последнего месяца 2024 футболист отыграл шесть поединков, в которых отметился двумя результативными передачами, а также восемь раз поразил голами в ворота соперников.

Интересно, что Исак стал четвертым игроком из Швеции, который стал обладателем престижного приза АПЛ. До Александера победу в номинации одерживали победу Фредди Юнгберг, Йохан Эльмандер и Златан Ибрагимович.

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Ньюкасл Александер Исак чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига лучший игрок
Андрій Вітренко Источник: Английская Премьер-лига
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