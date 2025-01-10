Оформил 8 голов. Форвард Ньюкасла признан игроком месяца АПЛ
Александр Исак впервые в карьере выиграл в номинации
Шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исаак одержал победу в номинации «Лучший игрок АПЛ» в декабре.
Александер впервые в своей карьере признан лучшим футболистом месяца в рамках чемпионата Англии.
В течение последнего месяца 2024 футболист отыграл шесть поединков, в которых отметился двумя результативными передачами, а также восемь раз поразил голами в ворота соперников.
Интересно, что Исак стал четвертым игроком из Швеции, который стал обладателем престижного приза АПЛ. До Александера победу в номинации одерживали победу Фредди Юнгберг, Йохан Эльмандер и Златан Ибрагимович.
A month of many highlights for Alexander Isak 🎬#PLAwards pic.twitter.com/xYCNROirC8— Premier League (@premierleague) January 10, 2025
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