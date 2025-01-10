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  4. Слот відреагував на чутки щодо можливого переходу Хвічі в Ліверпуль
Англия
10 января 2025, 13:29 |
362
0

Слот відреагував на чутки щодо можливого переходу Хвічі в Ліверпуль

Тренер «Ливерпуля» не верит в такой переход

10 января 2025, 13:29 |
362
0
Слот відреагував на чутки щодо можливого переходу Хвічі в Ліверпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отреагировал на слухи о возможном переходе грузинского вингера Хвичи Кварацхелии в расположение «красных».

«Кажется, сейчас как раз январь, трансферное окно открыто... Когда оно закрывается, в 99 случаях из 100 становится понятно, что эти истории неправдивы. Большинство слухов просто не соответствуют действительности. Что я могу сказать вам об этих слухах? Они будут продолжать появляться, поэтому я никак на это не буду отвечать», – сказал Арне.

Кварацхелия в текущем сезоне провел за Наполи 17 матчей Серии A и забил 5 голов.

Ранее сообщалось, что в услугах Хвичи заинтересован ПСЖ.

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Хвича Кварацхелия Ливерпуль Арне Слот трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Олег Вахоцкий Источник: Evening Standard
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