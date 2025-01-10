Слот відреагував на чутки щодо можливого переходу Хвічі в Ліверпуль

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отреагировал на слухи о возможном переходе грузинского вингера Хвичи Кварацхелии в расположение «красных».

«Кажется, сейчас как раз январь, трансферное окно открыто... Когда оно закрывается, в 99 случаях из 100 становится понятно, что эти истории неправдивы. Большинство слухов просто не соответствуют действительности. Что я могу сказать вам об этих слухах? Они будут продолжать появляться, поэтому я никак на это не буду отвечать», – сказал Арне.

Кварацхелия в текущем сезоне провел за Наполи 17 матчей Серии A и забил 5 голов.

Ранее сообщалось, что в услугах Хвичи заинтересован ПСЖ.