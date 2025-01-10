Сегодня будем говорить о Жозе Моуринью. Наверняка, среди нас есть те, кто, даже интересуясь футболом, не знает, что на данный момент он является тренером клуба Турецкой Суперлиги «Фенербахче».

Место работы, безусловно, неожиданное, но это не меняет сути: где бы ни работал Жозе, он всегда остается самим собой. И вот сейчас, тренируя клуб из этой же лиги, он фактически выступает против самой Турецкой Суперлиги.

ВИДЕО. Моуринью против Турецкой Суперлиги. Скандалы, мемы и справедливость