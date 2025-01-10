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  4. ВИДЕО. Моуринью против Турецкой Суперлиги. Скандалы, мемы и справедливость
Турция
10 января 2025, 11:42 |
198
0

ВИДЕО. Моуринью против Турецкой Суперлиги. Скандалы, мемы и справедливость

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10 января 2025, 11:42 |
198
0
ВИДЕО. Моуринью против Турецкой Суперлиги. Скандалы, мемы и справедливость
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Сегодня будем говорить о Жозе Моуринью. Наверняка, среди нас есть те, кто, даже интересуясь футболом, не знает, что на данный момент он является тренером клуба Турецкой Суперлиги «Фенербахче».

Место работы, безусловно, неожиданное, но это не меняет сути: где бы ни работал Жозе, он всегда остается самим собой. И вот сейчас, тренируя клуб из этой же лиги, он фактически выступает против самой Турецкой Суперлиги.

ВИДЕО. Моуринью против Турецкой Суперлиги. Скандалы, мемы и справедливость

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Жозе Моуриньо Фенербахче чемпионат Турции по футболу видео мемы
Дмитро Вус Источник: YouTube
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