Турция10 января 2025, 11:42 |
198
0
ВИДЕО. Моуринью против Турецкой Суперлиги. Скандалы, мемы и справедливость
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua
10 января 2025, 11:42 |
198
0
Сегодня будем говорить о Жозе Моуринью. Наверняка, среди нас есть те, кто, даже интересуясь футболом, не знает, что на данный момент он является тренером клуба Турецкой Суперлиги «Фенербахче».
Место работы, безусловно, неожиданное, но это не меняет сути: где бы ни работал Жозе, он всегда остается самим собой. И вот сейчас, тренируя клуб из этой же лиги, он фактически выступает против самой Турецкой Суперлиги.
ВИДЕО. Моуринью против Турецкой Суперлиги. Скандалы, мемы и справедливость
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 января 2025, 10:37 1
Миллионы на одном посте...
Футбол | 09 января 2025, 19:43 33
Роман Яремчук покинет «Олимпиакос»
Бокс | 09.01.2025, 16:51
Бокс | 10.01.2025, 09:29
Бокс | 10.01.2025, 08:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.01.2025, 07:48 1
08.01.2025, 08:33 22
08.01.2025, 18:32 4
08.01.2025, 11:03 15
09.01.2025, 08:26 6
09.01.2025, 00:06 11
08.01.2025, 15:43 3
09.01.2025, 09:16 3