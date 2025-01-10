ФОТО. Экс-жена легенды ШД в шутку пожаловалась на отсутствие... оргазмов
Юлия Пятова поделилась своим ужином с подписчиками
Юлия Пятова, бывшая жена экс-вратаря национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрея Пятова, удивила подписчиков своей активностью в Instagram.
Мать 4 детей опубликовала в Instagram-stories фото своим ужином, добавив на него шуточный текст:
«Гастрономический оргазм. Хотелось бы не только гастрономического, но имеем, что имеем».
Напомним, Андрей и Юлия Пятовы объявили о разводе после 19 лет брака в начале ноября 2024 года. У них есть 4 ребенка: 3 девочки (Даша, Милана и Майя) и 1 мальчик (Лев).
ФОТО. Экс-супруга легенды ШД в шутку пожаловалась на отсутствие... оргазмов
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