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  4. ФОТО. Экс-жена легенды ШД в шутку пожаловалась на отсутствие... оргазмов
Украина. Премьер лига
10 января 2025, 13:31 |
1025
2

ФОТО. Экс-жена легенды ШД в шутку пожаловалась на отсутствие... оргазмов

Юлия Пятова поделилась своим ужином с подписчиками

10 января 2025, 13:31 |
1025
2
ФОТО. Экс-жена легенды ШД в шутку пожаловалась на отсутствие... оргазмов
Instagram. Юлия Пятова

Юлия Пятова, бывшая жена экс-вратаря национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрея Пятова, удивила подписчиков своей активностью в Instagram.

Мать 4 детей опубликовала в Instagram-stories фото своим ужином, добавив на него шуточный текст:

«Гастрономический оргазм. Хотелось бы не только гастрономического, но имеем, что имеем».

Напомним, Андрей и Юлия Пятовы объявили о разводе после 19 лет брака в начале ноября 2024 года. У них есть 4 ребенка: 3 девочки (Даша, Милана и Майя) и 1 мальчик (Лев).

ФОТО. Экс-супруга легенды ШД в шутку пожаловалась на отсутствие... оргазмов

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Андрей Пятов Юлия Пятова Шахтер Донецк фото lifestyle секс
Дмитро Вус Источник: Instagram
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MaximusOne
Вона ще й тп
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Перець
і як ця новина повязана із спортом
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