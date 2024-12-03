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  4. Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Украина. Премьер лига
03 декабря 2024, 20:55 |
680
2

Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило

Теперь стимуляция команды третьей стороной будет наказываться

03 декабря 2024, 20:55 |
680
2
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер - Динамо

Стимулирование третьей стороной других клубов УПЛ отныне категорически запрещено и может наказываться снятием очков, сообщает ТаТоТаке. ссылаясь на письмо Комитета этики и честной игры клубам УПЛ.

По информации источника, снятие очков не является окончательным вариантом наказания, но точно одним из самых приоритетных.

Конкретного определения наказания в письме не прописано.

Игрок сборной Украины мог перейти в киевское «Динамо».

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке Комитет этики и честной игры УАФ
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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Strontium
Теперь любой провал спишут на стимулирование   Но кто будет расследовать - НАБУ?
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_Quantum19_
Чи не є це початком виринання українського футболу з глибин болотного лайна, в якому він опинився?
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