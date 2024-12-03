Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило

Стимулирование третьей стороной других клубов УПЛ отныне категорически запрещено и может наказываться снятием очков, сообщает ТаТоТаке. ссылаясь на письмо Комитета этики и честной игры клубам УПЛ.

По информации источника, снятие очков не является окончательным вариантом наказания, но точно одним из самых приоритетных.

Конкретного определения наказания в письме не прописано.

Игрок сборной Украины мог перейти в киевское «Динамо».