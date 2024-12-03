Украина. Премьер лига03 декабря 2024, 20:55 |
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Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Теперь стимуляция команды третьей стороной будет наказываться
03 декабря 2024, 20:55 |
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Стимулирование третьей стороной других клубов УПЛ отныне категорически запрещено и может наказываться снятием очков, сообщает ТаТоТаке. ссылаясь на письмо Комитета этики и честной игры клубам УПЛ.
По информации источника, снятие очков не является окончательным вариантом наказания, но точно одним из самых приоритетных.
Конкретного определения наказания в письме не прописано.
Игрок сборной Украины мог перейти в киевское «Динамо».
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