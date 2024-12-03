Украина. Премьер лига03 декабря 2024, 19:39 |
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Не срослось. Игрок сборной Украины мог перейти в Динамо
Алексей Гуцуляк мог стать игроком киевлян
03 декабря 2024, 19:39 |
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Украинский вингер «Полесья» Алексей Гуцуляк мог стать игроком киевского «Динамо», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, были проведены переговоры между игроком и клубом, но руководство поняло, что не сможет тягаться за подписание игрока с житомирским клубом. В текущем сезоне Алексей Гуцуляк провел 16 матчей на клубном уровне, забил 9 голов и отдал 3 ассиста.
В ноябре получил дебютный вызов в сборную Украины.
Экс-полузащитника «Полесья» отговаривают от подписания контракта с «Зарей».
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