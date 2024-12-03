Не срослось. Игрок сборной Украины мог перейти в Динамо

Украинский вингер «Полесья» Алексей Гуцуляк мог стать игроком киевского «Динамо», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, были проведены переговоры между игроком и клубом, но руководство поняло, что не сможет тягаться за подписание игрока с житомирским клубом. В текущем сезоне Алексей Гуцуляк провел 16 матчей на клубном уровне, забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

В ноябре получил дебютный вызов в сборную Украины.

Экс-полузащитника «Полесья» отговаривают от подписания контракта с «Зарей».