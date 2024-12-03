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Украина. Премьер лига
03 декабря 2024, 19:39 |
2872
1

Не срослось. Игрок сборной Украины мог перейти в Динамо

Алексей Гуцуляк мог стать игроком киевлян

03 декабря 2024, 19:39 |
2872
1
Не срослось. Игрок сборной Украины мог перейти в Динамо
ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

Украинский вингер «Полесья» Алексей Гуцуляк мог стать игроком киевского «Динамо», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, были проведены переговоры между игроком и клубом, но руководство поняло, что не сможет тягаться за подписание игрока с житомирским клубом. В текущем сезоне Алексей Гуцуляк провел 16 матчей на клубном уровне, забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

В ноябре получил дебютный вызов в сборную Украины.

Экс-полузащитника «Полесья» отговаривают от подписания контракта с «Зарей».

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Алексей Гуцуляк Полесье Житомир Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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Перець
На куй таке писати ,який бюджет у Динамо і в Поліссі
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