Украина. Премьер лига03 декабря 2024, 17:51 | Обновлено 03 декабря 2024, 18:01
400
0
Что происходит? Игроки клуба УПЛ отговаривают полузащитника от контракта
Группа игроков «Зари» отговаривает Вячеслава Танковского от подписания контракта
03 декабря 2024, 17:51 | Обновлено 03 декабря 2024, 18:01
400
0
Группа игроков луганской «Зари» отговаривает украинского полузащитника Вячеслава Танковского от подписания контракта с луганчанами, сообщает телеграмм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
Среди тех, кто не рекомендует игроку подписывать соглашение с клубом, находится и лидер команды Денис Антюх. Вячеслав Танковский, будучи свободным агентом после расторжения контракта с «Полесьем», тренируется вместе с командой Бартуловича.
Бартулович остается в луганской «Заре».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 декабря 2024, 16:02 0
Поединок состоится 3 декабря в 21:45 по Киеву
Футбол | 03 декабря 2024, 00:01 8
Наибольшее признание получил Джанлуиджи Буффон
Футбол | 02.12.2024, 23:39
Футбол | 03.12.2024, 13:03
Футбол | 02.12.2024, 22:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.12.2024, 03:26 4
03.12.2024, 09:17 1
02.12.2024, 03:44 8
01.12.2024, 19:32 4
03.12.2024, 07:50 12
02.12.2024, 11:16 2
03.12.2024, 08:23 3
01.12.2024, 19:57 407