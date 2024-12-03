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Украина. Премьер лига
03 декабря 2024, 17:51 | Обновлено 03 декабря 2024, 18:01
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0

Что происходит? Игроки клуба УПЛ отговаривают полузащитника от контракта

Группа игроков «Зари» отговаривает Вячеслава Танковского от подписания контракта

03 декабря 2024, 17:51 | Обновлено 03 декабря 2024, 18:01
400
0
Что происходит? Игроки клуба УПЛ отговаривают полузащитника от контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Заря Луганск

Группа игроков луганской «Зари» отговаривает украинского полузащитника Вячеслава Танковского от подписания контракта с луганчанами, сообщает телеграмм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

Среди тех, кто не рекомендует игроку подписывать соглашение с клубом, находится и лидер команды Денис Антюх. Вячеслав Танковский, будучи свободным агентом после расторжения контракта с «Полесьем», тренируется вместе с командой Бартуловича.

Бартулович остается в луганской «Заре».

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Вячеслав Танковский Полесье Житомир Заря Луганск Денис Антюх Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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