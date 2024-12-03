Что происходит? Игроки клуба УПЛ отговаривают полузащитника от контракта

Группа игроков луганской «Зари» отговаривает украинского полузащитника Вячеслава Танковского от подписания контракта с луганчанами, сообщает телеграмм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

Среди тех, кто не рекомендует игроку подписывать соглашение с клубом, находится и лидер команды Денис Антюх. Вячеслав Танковский, будучи свободным агентом после расторжения контракта с «Полесьем», тренируется вместе с командой Бартуловича.

Бартулович остается в луганской «Заре».