Заря или Первая лига. Где продолжит работу Бартулович

В последние дни в СМИ появились сообщения, что исполняющий обязанности главного тренера «Зари» Mладен Бартулович может уже в ближайшее время возглавить перволиговую «Буковину».

Хорватский специалист эксклюзивно для Sport.ua уточнил, что слухи не комментирует и сейчас сосредоточен на работе с «Зарей», с которой на контракте.

По информации нашего источника, и «Буковина» не заинтересована в приглашении Бартуловича. Не исключен вариант, что черновицкую команду, не скрывающую своего желания повыситься в классе, до завершения сезона будет возглавлять спортивный директор Григорий Чурилов, исполняющий обязанности главного тренера.

«Заря» занимает в УПЛ девятое место, набрав 19 очков, а «Буковина» весной будет соперничать в группе «Чемпионская» Первой лиги.