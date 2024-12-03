Заря или Первая лига. Где продолжит работу Бартулович
Младен пока остается в Заре
В последние дни в СМИ появились сообщения, что исполняющий обязанности главного тренера «Зари» Mладен Бартулович может уже в ближайшее время возглавить перволиговую «Буковину».
Хорватский специалист эксклюзивно для Sport.ua уточнил, что слухи не комментирует и сейчас сосредоточен на работе с «Зарей», с которой на контракте.
По информации нашего источника, и «Буковина» не заинтересована в приглашении Бартуловича. Не исключен вариант, что черновицкую команду, не скрывающую своего желания повыситься в классе, до завершения сезона будет возглавлять спортивный директор Григорий Чурилов, исполняющий обязанности главного тренера.
«Заря» занимает в УПЛ девятое место, набрав 19 очков, а «Буковина» весной будет соперничать в группе «Чемпионская» Первой лиги.
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