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Англия
03 декабря 2024, 21:05 |
2004
1

Арсенал осуществит грандиозный трансфер звезды сборной Португалии

«Канониры» купят Рафаэля Леау у »Милана»

03 декабря 2024, 21:05 |
2004
1
Арсенал осуществит грандиозный трансфер звезды сборной Португалии
Football Transfers. Рафаэл Леау

Лондонский «Арсенал» запланировал грандиозный трансфер на лето 2025 года.

По информации портала Football Transfers, лондонцы нацелились на звездного португальского вингера итальянского «Милана» Рафаэля Леау. У «канониров» уже состоялись переговоры с Леау, где они получили устное согласие на трансфер. Однако Леау четко дал понять, что сезон 2024/25 он планирует доиграть в «Милане».

В этом сезоне Леау провел за «Милан» 17 матчей, забил четыре гола и сделал пять ассистов.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет продать шестерых игроков.

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Рафаэл Леау Арсенал Лондон трансферы АПЛ трансферы Серии A Милан трансферы
Дмитро Олійник Источник: FootballTransfers
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Gargantua81
на его месте мог быть Миша
все таки Артета еще тогда хотел сбагрить Мартинелли
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