Арсенал осуществит грандиозный трансфер звезды сборной Португалии
«Канониры» купят Рафаэля Леау у »Милана»
Лондонский «Арсенал» запланировал грандиозный трансфер на лето 2025 года.
По информации портала Football Transfers, лондонцы нацелились на звездного португальского вингера итальянского «Милана» Рафаэля Леау. У «канониров» уже состоялись переговоры с Леау, где они получили устное согласие на трансфер. Однако Леау четко дал понять, что сезон 2024/25 он планирует доиграть в «Милане».
В этом сезоне Леау провел за «Милан» 17 матчей, забил четыре гола и сделал пять ассистов.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет продать шестерых игроков.
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