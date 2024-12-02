Есть ли в списке Зинченко? Арсенал хочет продать шестерых игроков

Лондонський «Арсенал» має намір продати шістьох гравців, щоб скоротити свої витрати на зарплатню.

До списку тих, з ким «каноніри» хочуть розстатися, потрапив і українець Олександр Зінченко. Також у ньому опинилися Габріель Жезус, Якуб Ківиор, Самбі Локонга (перебуває в оренді в «Севільї»), Ріс Нельсон (в оренді у «Фулгемі») та Нуну Тавареш (в оренді в «Лаціо»).

Продати всіх шістьох взимку «Арсеналу» буде дуже складно. Тому лондонський клуб планує розстатися з цими гравцями вже наступного літа.

У поточному сезоні Зінченко зіграв 8 матчів у складі «Арсенала». Результативними діями українець не відзначився. Контракт Олександра з «канонірами» розрахований до літа 2026 року.