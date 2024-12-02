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  4. Есть ли в списке Зинченко? Арсенал хочет продать шестерых игроков
Англия
02 декабря 2024, 17:04 |
1013
0

Есть ли в списке Зинченко? Арсенал хочет продать шестерых игроков

«Канониры» больше не рассчитывают на украинца

02 декабря 2024, 17:04 |
1013
0
Есть ли в списке Зинченко? Арсенал хочет продать шестерых игроков
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонський «Арсенал» має намір продати шістьох гравців, щоб скоротити свої витрати на зарплатню.

До списку тих, з ким «каноніри» хочуть розстатися, потрапив і українець Олександр Зінченко. Також у ньому опинилися Габріель Жезус, Якуб Ківиор, Самбі Локонга (перебуває в оренді в «Севільї»), Ріс Нельсон (в оренді у «Фулгемі») та Нуну Тавареш (в оренді в «Лаціо»).

Продати всіх шістьох взимку «Арсеналу» буде дуже складно. Тому лондонський клуб планує розстатися з цими гравцями вже наступного літа.

У поточному сезоні Зінченко зіграв 8 матчів у складі «Арсенала». Результативними діями українець не відзначився. Контракт Олександра з «канонірами» розрахований до літа 2026 року.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Александр Зинченко Габриэл Жезус Якуб Кивиор Альберт Самби Локонга Рис Нельсон Нуну Тавареш трансферы
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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