Осечкой Динамо не воспользовались. Шахтер не сумел переиграть Рух

Матч между «Шахтером» и «Рухом» прошел на «Арене Львов» и стал очередным испытанием для «горняков» после тяжелого поражения от ПСВ в Лиге чемпионов, где они потеряли преимущество в два мяча. В этом поединке тренерский штаб «Шахтера» не смог рассчитывать на Александра Зубкова из-за незначительного повреждения. «Рух» удивил необычной тактической схемой: львовяне начали игру с тремя центральными защитниками – Дидыком, Слюбиком и Холодом, что свидетельствовало о стремлении к большей компактности в обороне.

В первом тайме «Шахтер» имел небольшое преимущество, контролируя мяч и создавая моменты преимущественно через стандарты. На 23-й минуте это давление увенчалось успехом: после подачи углового Николай Матвиенко забил гол ударом головой, открыв счет в матче. Львовская команда пыталась отвечать, но большую часть времени проводила в обороне, нейтрализуя атаки соперника.

Активно отвечал «рух» через атаки флангами, особенно слева старался Лях, но его навесы и прострелы не доходили до пары форвардов.

Во втором тайме игра кардинально изменилась после тактического хода тренера «Руха». Около 60-й минуты львовяне перешли на схему 4-3-3, что позволило им перехватить инициативу и активнее атаковать. Мог сразу после перерыва забивать Пастух, но пробил совсем рядом со штангой. У «Шахтера» издалека стрелял Кевин – чуть выше. Траоре вообще удалось реализовать выход на вратаря, но форвард получил передачу, находясь в положении вне игры.

В частности, оживили игру Квасница и Федор, которые на пару создали несколько опасных моментов, но в завершающей фазе им не хватало точности.

«Шахтер» вынужден был сосредоточиться на обороне, однако выдержать напор не удалось: на 90+2 минуте после прострела Сыча с правого фланга Дидык ударом с линии вратарской сравнял счет, чем вызвал невероятные эмоции у болельщиков хозяев.

Результатом матча стало 1:1, что оставило «Шахтер» без возможности воспользоваться осечкой «Динамо», которое также потеряло очки в игре с «Колосом». Следующий тур «Шахтер» сыграет против «Ворсклы», а «Рух» встретится с «Полесьем», пытаясь закрепить свою форму после яркого завершения этого поединка.

Наши оценки:

Замены Шахтера: Крыськив – 5,5, Эгиналду – 5,0, Траоре – 5,5, Невертон – без оценки

Замены Руха: Федор – 6,0, Квасница – 6,5, Клайвер – 5,5, Роман – без оценки

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«Шахтер» – «Рух» – 1:1

Голы: Матвиенко, 23 – Дидык, 90+2

Предупреждения: Судаков, 45 – Дидык, 18, Краснопир, 30, Слюбик, 45+2

«Шахтер»: Ризнык – Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Марлон Гомес (Крыськив, 71), Судаков – Кевин (Эгиналду, 71), Бондаренко, Педриньо (Невертон, 88) – Сикан (Траоре, 71)

«Рух»: Ледвий – Лях, Холод, Дидык, Слюбик, Сыч – Пастух, Пидгурский (Федор, 61) – Карабин (Клайвер, 71), Краснопир (Квасница, 61), Климчук (Роман, 90+5)

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Стадион: «Арена Львов» (Львов)

ШАХТЕР - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА