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Премьер-лига
Шахтер Донецк
01.12.2024 18:00 – FT 1 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 19:57 | Обновлено 01 декабря 2024, 21:01
5206
286

Осечкой Динамо не воспользовались. Шахтер не сумел переиграть Рух

Львовская команда сравняла счет в компенсированное время

01 декабря 2024, 19:57 | Обновлено 01 декабря 2024, 21:01
5206
286
Осечкой Динамо не воспользовались. Шахтер не сумел переиграть Рух
ФК Шахтер

Матч между «Шахтером» и «Рухом» прошел на «Арене Львов» и стал очередным испытанием для «горняков» после тяжелого поражения от ПСВ в Лиге чемпионов, где они потеряли преимущество в два мяча. В этом поединке тренерский штаб «Шахтера» не смог рассчитывать на Александра Зубкова из-за незначительного повреждения. «Рух» удивил необычной тактической схемой: львовяне начали игру с тремя центральными защитниками – Дидыком, Слюбиком и Холодом, что свидетельствовало о стремлении к большей компактности в обороне.

В первом тайме «Шахтер» имел небольшое преимущество, контролируя мяч и создавая моменты преимущественно через стандарты. На 23-й минуте это давление увенчалось успехом: после подачи углового Николай Матвиенко забил гол ударом головой, открыв счет в матче. Львовская команда пыталась отвечать, но большую часть времени проводила в обороне, нейтрализуя атаки соперника.

Активно отвечал «рух» через атаки флангами, особенно слева старался Лях, но его навесы и прострелы не доходили до пары форвардов.

Во втором тайме игра кардинально изменилась после тактического хода тренера «Руха». Около 60-й минуты львовяне перешли на схему 4-3-3, что позволило им перехватить инициативу и активнее атаковать. Мог сразу после перерыва забивать Пастух, но пробил совсем рядом со штангой. У «Шахтера» издалека стрелял Кевин – чуть выше. Траоре вообще удалось реализовать выход на вратаря, но форвард получил передачу, находясь в положении вне игры.

В частности, оживили игру Квасница и Федор, которые на пару создали несколько опасных моментов, но в завершающей фазе им не хватало точности.

«Шахтер» вынужден был сосредоточиться на обороне, однако выдержать напор не удалось: на 90+2 минуте после прострела Сыча с правого фланга Дидык ударом с линии вратарской сравнял счет, чем вызвал невероятные эмоции у болельщиков хозяев.

Результатом матча стало 1:1, что оставило «Шахтер» без возможности воспользоваться осечкой «Динамо», которое также потеряло очки в игре с «Колосом». Следующий тур «Шахтер» сыграет против «Ворсклы», а «Рух» встретится с «Полесьем», пытаясь закрепить свою форму после яркого завершения этого поединка.

Наши оценки:

Замены Шахтера: Крыськив – 5,5, Эгиналду – 5,0, Траоре – 5,5, Невертон – без оценки

Замены Руха: Федор – 6,0, Квасница – 6,5, Клайвер – 5,5, Роман – без оценки

Украинская Премьер-лига. 15 тур

«Шахтер» – «Рух» – 1:1

Голы: Матвиенко, 23 – Дидык, 90+2

Предупреждения: Судаков, 45 – Дидык, 18, Краснопир, 30, Слюбик, 45+2

«Шахтер»: Ризнык – Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Марлон Гомес (Крыськив, 71), Судаков – Кевин (Эгиналду, 71), Бондаренко, Педриньо (Невертон, 88) – Сикан (Траоре, 71)

«Рух»: Ледвий – Лях, Холод, Дидык, Слюбик, Сыч – Пастух, Пидгурский (Федор, 61) – Карабин (Клайвер, 71), Краснопир (Квасница, 61), Климчук (Роман, 90+5)

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Стадион: «Арена Львов» (Львов)

ШАХТЕР - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Шахтер - Рух отчеты Динамо Киев
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 286
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Серж
Короче тут облом и стоны. Так кудахтали, так кудахтали, а минус 6 осталось 
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+16
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Fitness.sports
Я если честно ждал такого результата, ничьи. Рух уже отбирал не раз очки у шахты. Но то что верили, бились до последних минут стоит похвал. Молодцы!
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+12
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Maks23
Рух !!!! Вітаємо !!!!
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+12
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sania
Володіння 52на 48 за Рухом, удари в отвір 5 проти 3 теж за Рухом.  То хто кого возив?  Де той ссун?Прокоментуєш?
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+11
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Remark
На цьому тижні Дир Очка Піт(д)ера Отсосіті вже вдруге ковтнула!
П.С. Це Вам за ту жовч, що Ви виливали і виливаєте на гілках за участю Динамо Київ!
Ботні щурі, що з ї палом?
П.С. До адекватних вболівальників Шахтаря це не стосується.
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+11
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Brent11
МегаПушич в очередной раз доказал какой он мега тренер,темнокожий шлак сегодня показал себя во всей красе как и команда😂
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+11
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sania
Дмитрику, оце ти справжній, з рогами і тупими коментами. Ато заходиш з іншого аку і починаєш вдавати то інтелегента, то бидлана.. Тебе точно ніхто не впізнає..
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+10
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avk2307
Я ще чекаю Маяковського. Він там Динамо прокоментував і пропав.
Ukraine то для нього звично. Тільки після янг бойз і Вікторії.
А цей три місяці не виходив і тут противДинамо  очікував і жодного комента по Шахтарю
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+9
Павло
Ото менше треба було ботокротам про Динамо триндіти 
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+9
Показать Скрыть 17 ответов
avk2307
Бондаренко сказав що чемпіонством не пахне!!!!!
А Отаман каже що буде все добре.
Цікаво......
Може це до Пушича підбираються?
Чи отаман авторітетніше гравця Шахтаря?
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+7
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avk2307
Ведучі УПЛ ТВ схожі на ридаючих вболівальників шахти....(ну Мазяр проти їх думки і Сирота) а ведучі плачуть...
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+7
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Boodya
А з іншого боку, гівняну гру в європі 2 клуби перенесли і на цей тур УПЛ
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+7
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Boodya
Заї заїку шкода, пердю диряву.
Хоча ні, не шкода😂
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+7
Олександр
Рух вы красунчики!
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+7
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Boodya
Школотролі думають, що смайлами можна когось затролити😂😂
Я б і не писав з приводу цього нічого (бо що в цих коментарях на цьому сайті тільки немає), але нікчемність цього методу "тролінгу" просто вражає😂😂
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+6
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Remark
В Києві прогнозували +4, але трошки потепліло і стало +6 
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+6
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FunnyCat_____
Ахахахахахахаха
Глорики макеевские, как дела ?
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+5
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😸
Дмитро ну ти і шизойд 
Тобі не набридло ставити свої роги всім, скільки тобі років, 15 чи 18, це ти такий лошарік  на фото яке в тебе стоїть? тоді можна зрозуміти
Добре розважайся далі, якщо тобі від цього легше стане
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+5
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Андрій Заліщук
Ну дають, Рух молодці, Шахтар їх клієнт, уже не перший раз відбирають очки, Динамо лідер чемпіонату!
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+5
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Anatoliy65
Ну это лохи, что с ПСВ что здесь, лошье натуральное, салюпу на воротнике вам видеть а не чемпионство. У этих лохов есть хоть какая-то ответственность перед болельщиками?
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+5
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