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Премьер-лига
Шахтер Донецк
01.12.2024 18:00 - : -
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 08:31 | Обновлено 01 декабря 2024, 08:32
46
0

Шахтер – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15 тура Украинской Премьер-лиги

01 декабря 2024, 08:31 | Обновлено 01 декабря 2024, 08:32
46
0
Шахтер – Рух. Текстовая трансляция матча
ФК Рух

В воскресенье, 1 декабря, состоится поединок 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и львовский «Рух». Матч состоится во Львове на «Арене Львов», начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

За последнюю неделю «Шахтер» прошел эмоциональные качели: после разгромной победы над «Ингульцем» команда терпела болезненное поражение от ПСВ в Лиге чемпионов, пропустив три гола в конце матча. В чемпионате «горняки» сохраняют третье место, демонстрируя наилучший показатель результативности, в частности благодаря голам Артема Бондаренко. Львовский «Рух», находящийся в середине турнирной таблицы, в прошлом туре прервало затяжную безвыигрышную серию, минимально одолев «Левый берег». В преддверии матча с «Шахтером» команда демонстрирует надежную игру в обороне и готовится дать достойный бой сопернику.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
1 декабря 2024 -
18:00
Рух Львов
Фора Руха +1.5 2.04 Сделать ставку

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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