В воскресенье, 1 декабря, состоится поединок 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и львовский «Рух». Матч состоится во Львове на «Арене Львов», начало – в 18:00.

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За последнюю неделю «Шахтер» прошел эмоциональные качели: после разгромной победы над «Ингульцем» команда терпела болезненное поражение от ПСВ в Лиге чемпионов, пропустив три гола в конце матча. В чемпионате «горняки» сохраняют третье место, демонстрируя наилучший показатель результативности, в частности благодаря голам Артема Бондаренко. Львовский «Рух», находящийся в середине турнирной таблицы, в прошлом туре прервало затяжную безвыигрышную серию, минимально одолев «Левый берег». В преддверии матча с «Шахтером» команда демонстрирует надежную игру в обороне и готовится дать достойный бой сопернику.

Прогноз Sport.ua Шахтер Донецк Рух Львов Фора Руха +1.5 2.04 Сделать ставку

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